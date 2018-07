La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/jul/2018 Para Clientes del Banco Provincia:

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, relanzó hoy el programa de descuentos del cincuenta por ciento en supermercados para clientes del Banco Provincia, que comenzará el miércoles 18 de este mes y beneficiará "a más de cuatro millones" de personas. Acompañada por el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, Vidal destacó que el beneficio abarcará a las tarjetas de crédito y débito con "un cincuenta por ciento de descuento en las compras de supermercado, para alimentos, bebidas no alcohólicas y productos de limpieza, con un tope de 1500 pesos mensuales de reintegro". La medida comenzará el 18 de julio y "se va a aplicar los miércoles tercero y cuarto de cada mes", según explicó la gobernadora durante su anuncio en la ciudad de La Plata. Estará disponible en 239 sucursales de las cadenas Coto, Disco, Jumbo y Plaza Vea de todo el territorio provincial y la ciudad de Buenos Aires. "Estamos transitando meses difíciles, convencidos de que los vamos a superar juntos, que esta provincia y la Argentina se van a poner de pie. Mientras trabajamos juntos para que eso pase y nos pongamos de pie, tenemos que estar más juntos que nunca y el Estado no puede mirar para otro lado", aseveró. Vidal remarcó que "vamos a seguir acercando medidas para acompañar este momento, que es transitorio. Nos vamos a recuperar, vamos a salir adelante. Tomamos el mejor camino posible para un futuro en serio para los argentinos, para crecer de verdad y para siempre". Dijo que este programa "va a beneficiar a más de cuatro millones de bonaerenses que son clientes del Banco Provincia", entidad que "durante muchos años destinó la mayor parte de sus recursos a prestarle dinero al gobierno de la Provincia, en lugar de ofrecer beneficios a los bonaerenses. "Eso se terminó en 2015. A lo largo de nuestra gestión, no le hemos pedido recursos al banco en estos dos años y medio largos", dijo la mandataria, quien agregó que, gracias a eso, la entidad pudo instituir "créditos hipotecarios, créditos para que el campo se recuperara después de emergencias como las sequías o inundaciones, líneas de créditos para las PyMes". En tanto, Curutchet explicó que "el año pasado 900.000 bonaerenses accedieron a este beneficio. Queremos que cada día más personas elijan al Banco Provincia como su banco. Es un gran esfuerzo pero el Banco está en condiciones de afrontarlo porque en los primeros cinco meses del año ganamos 4.000 millones de pesos".

