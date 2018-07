La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/jul/2018 Música clásica y reminiscencias del Jazz en la Asociación Dante Alighieri







Con entrada libre y gratuita la saxofonista oriunda de Ramallo Flavia Cariboni junto a la pianista campanense Cecilia Frías brindarán un encuentro sensacional este domingo a las 18 horas en el establecimiento educativo. Este domingo 15 de julio a las 18 horas la saxofonista oriunda de Ramallo Flavia Cariboni junto a la pianista campanense Cecilia Frías brindarán un recital muy atractivo y variado. La velada comenzará con el estudio tanguístico Nro. 4 de Piazzolla, una obra original para flauta sola, (en este caso interpretada por el saxo) de suma profundidad expresiva. Luego la pianista campanense interpretará los movimientos III (Menuetto) y IV (Prestissimo) de la Sonata op 2 Nro. 1 de Beethoven, tal vez una de sus sonatas más clásicas pero que conserva los efectos sorpresivos y temperamentales propios del compositor. Para finalizar la primera mitad el dúo interpretará un compilado de fragmentos de obras de Gershwin realizado por Ralph Martino. Como es sabido Geroge Gershwin fue un compositor que fusionó elementos del jazz con aspectos de la música clásica. Tal vez uno de los fragmentos más conocidos del compositor que cita la obra de Martino sea el de "Summertime", perteneciente a su famosa ópera Porgy and Bess. Durante la segunda parte el público disfrutará del Concertino de Cámara de Jacques Ibert, una obra original para saxofón con tres partes (aunque escrita en dos movimientos) compuesta en 1935 que pasa por muchos climas diferentes y presenta momentos contrapuntísticos muy interesantes. El concierto finalizará con The Devil´ Rag de Jean Matitia, cuya traducción es "El rag del demonio" probablemente por la gran dificultad de la obra y el tempo veloz que sostiene. El raggtime fue una música que en sus orígenes fue improvisada y pensada para ser bailada. Luego su máximo exponente, Scott Joplin, la convierte en música escrita y para ser escuchada, combinando elementos afroamericanos con formas y técnicas europeas. En dicha raíz afroamericana también podemos encontrar un parentesco con el jazz (tal como mencionábamos de la obra de Martino con un popurrí de citas de obras de Gershwin). En resumen, un repertorio muy variado, interesante, ameno y con aire popular. Una oportunidad única para no perderse con entrada libre y gratuita. Flavia Sabina Trinidad Cariboni: Nacida en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires el 10/02/1979. Comenzó sus estudios musicales a los 8 años en la Banda Infanto Juvenil de Ramallo, incursionando en los instrumentos de viento como: flauta traversa, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, etc. Tomo clases con profesores para perfeccionarse en el estudio de la flauta traversa y el saxofón, Prof. Daniel Jáuregui (Conservatorio de Música de San Pedro), Prof. Roberto Ceballos (Facultad de Música de Rosario), Andrés Robles (Conservatorio Juan José Castro). Comenzó la carrera de Profesorado de Educación Musical y Profesorado de instrumento saxofón en el Conservatorio Juan José Castro. Participó en diferentes formaciones como Orquestas, Ensambles, cuartetos y de variados estilos como clásico, jazz, infantil, etc. Actualmente forma parte del grupo Warmipura (música latinoamericana) y Cuarteto de saxos Saxonando (didácticos y música de diferentes estilos). Se desempeña como profesora de música en colegios públicos y privados, en nivel inicial, primario y secundario. María Cecilia Frías: Nació el 27 de abril de 1987. Comenzó sus estudios con Malena y Alejandra Maiola. Luego tomó clases con Julia Grossi. Posteriormente ingresó al Conservatorio de la CABA como alumna regular, donde estudió con los profesores Diego Prigollini (piano) y Andrés Gerszenzon (cámara). Es Profesora de Piano con Orientación en Instrumento y Música de Cámara y en 2012 recibió el título de "Profesora Superior de Piano" en las mismas orientaciones. Ese mismo año ingresó a la UNA y comenzó a estudiar piano con Selva Ferrari en la Institución y con Paula Peluso en forma particular. En Julio de 2017 se graduó como Licenciada en Artes Musicales, orientación piano (UNA) bajo la dirección de la tutora Selva Ferrari (piano) y la cotutora Ana María Mondolo (marco teórico). Brindó numerosos conciertos en las ciudades de Campana, Zárate, Buenos Aires y La Plata y Mar del Plata. Fue seleccionada para las Becas 2014 otorgadas por el Fondo Nacional de las Artes para perfeccionarse pianísticamente con Paula Peluso. Durante el último año mencionado grabó las obras "Crippled Tango" de Jorge Variego y "Edifice" de David Bennett Thomas junto con el clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Sebastián Tozzola. Dichas grabaciones se encuentran accesibles en YouTube. Al año siguiente grabó la música compuesta por Tomás Murmis para el corto ¨El pulso¨. Actualmente se desempeña como docente de la EP 8 de Campana y como profesora de Educación Artística del Instituto Superior de Formación Docente N 116 de Campana, profesora del Taller "Música y Movimiento" del Instituto Superior de Formación Técnica y Docente N 15 de Campana, profesora de Piano de la Escuela de Arte de Campana además de realizar trabajos como pianista acompañante



