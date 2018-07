La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/jul/2018 Trazos; Clínica y enseñanza del psicoanálisis:

Este sábado 14 de julio, en el marco del Curso 2018: "De la sugestión a la transferencia analítica", se proyectará el film "Adiós al lenguaje" de Jean Luc Godard. Freud, médico sensible a las palabras de sus pacientes, advierte que la palabra enferma. Entonces interviene sobre la palabra desandando sus caminos, sus redes, sus "falsos contactos", su padecer en el cuerpo. Descubre que la cura de esa enfermedad es a través de la palabra misma. La curación por la palabra, data de la antigüedad clásica. A la par que describe un mecanismo fundamental de su práctica: "el enlace entre médico y paciente" la llamada transferencia analítica, inventa un método, el psicoanálisis. El amor, anida como eje de toda transferencia y será tanto obstáculo como motor ineludible del tratamiento. Lacan, relee y da nueva vida a las nociones freudianas. La propuesta con la que inaugura su seminario es el retorno a Freud, vuelta a los escritos técnicos, a aquello que ha sido rechazado, por los mismos psicoanalistas. Hace uso en su práctica, una práctica de lenguaje, del equívoco que provoca en cada sujeto habitar la lengua que habla. Sitúa la experiencia del análisis en el campo del lenguaje, deslindando la función de la palabra. Años después escribe - formaliza- la transferencia ya descripta por Freud como enlace entre el amor y el odio. ¿Qué relación tienen los sujetos con aquello que los convierte en animales humanos? Esta pregunta formulada en el marco del curso 2018: "De la sugestión a la transferencia psicoanalítica" deviene en la proyección de la película de Jean Luc Godard: "Adiós al lenguaje" (2014), una lectura irónica, inquietante y a la vez paradójica acerca del lenguaje en la actualidad. Godard sostiene que se ha hablado de la muerte del autor, de la muerte de Dios, pero que le resulta más transgresor hablar de la muerte del lenguaje, ya que es el lenguaje lo que nos unifica como seres humanos. Su estética fragmentaria, un collage dónde se superponen colores brillantes, imágenes, palabras sueltas y frases, es una lectura de estos tiempos. En ella, usa los mismos medios tecnológicos que critica, la imagen por momentos tridimensional, la palabra y su silencio, el mutismo. Aquello del lenguaje que ya no sirve para transmitir: ¿puede el lenguaje renovarse para decir algo? En un paisaje impresionista que pinta no tanto lo que se ve sino, lo que no se ve, algunos personajes: una mujer, dos hombres y un perro, hacen de ese adiós al lenguaje un reflejo del adiós al amor. Una historia difícil de narrar ya que carece de trama, sin expectativas de "comunicación", las palabras (siempre insuficientes) se transforman en banalidades y la vida aparece como una confusión entre imágenes, ruidos y palabras simultáneas, yuxtapuestas. Mientras, la pantalla muestra en forma recurrente la imagen de Hitler cuando asciende al poder, y la imagen del nacimiento de la televisión, uno de los personajes dice lo siguiente: "…lo que ellos llaman imágenes se está convirtiendo en el asesinato del presente". ¿Cuál es el valor del arte, cuáles sus límites? Podríamos decir que ahí dónde la metáfora se diluye, donde el lenguaje muestra su insuficiencia, la materialidad de ciertas frases, su peso, la cadencia con la que son enunciadas más allá de lo que la frase está diciendo, conforman una operatoria de montaje, de imágenes que toman posición en un mundo convulso. Quedan invitados a participar de la proyección y posterior discusión que se hará en el Centro Cultural Teatro La Rosa con entrada libre y gratuita, el día sábado 14 de julio a las 12hs. Solicitamos que se inscriban previamente a los teléfonos: 03489-15-518239 ó 15- 699253. Invitan: Jorgelina Altmann, Carina Luz Scaramozzino y Gabriela Toledo. Proyecta: Luis Rodríguez.

