Semanario del Pescador:

Visitamos Ibicuy

Visitamos Ibicuy

Por Luis María Bruno







Invitados cordialmente por la comisión de la Asociación de Pescadores Malvinas Argentinas viajamos hasta su sede en Ibicuy, para lo cual tomamos por ruta 12 hasta pasar el segundo puente sobre el Paraná Guazú llegando de esta manera en pocos kilómetros más al destacamento de gendarmería y flora y fauna allí sale a mano izquierda el camino de la vieja ruta 12 donde nos encontramos con puestos de productos regionales. Este camino que fuera reasfaltado hace apenas unos años da la posibilidad de llevar un viaje muy placentero además de llegar en apenas una hora de viaje al ingreso de Ibicuy, desde donde tomamos a mano izquierda con dirección al puerto y antes de llegar a este sale un camino de tierra a mano izquierda en el cual se encuentra una virgencita, ingresando al mismo el camping de la asociación de pescadores Malvinas Argentinas es el anteúltimo del camino con carteles indicadores en su ingreso. El camping cuenta con servicios como mesas, bancos y parrillas, sector para acampar, un amplio salón de usos múltiples, sanitarios, dormitorios en alquiler, proveeduría, guardería y bajada de lanchas, un muelle de 380 metros con luz eléctrica y refugios, ubicado sobre el rio Ibicuy a solo 150 metros del Paraná Guazú y a 450 metros de cinco bocas. Con respecto al pique de este día en particular podemos decir que dimos con pejerreyes de tamaños medianos promediando los 25 a 30 centímetros, los que se dieron muy bien realizando encarnes con mojarras vivas, no teniendo en este día una profundidad de brazoladas definida picando en todas las profundidades. Contacto para consultas 011-15-30226826. En nuestro programa de TV Nº 731 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Pejerreyes de portes medianos se dieron en este dia.





Muelle de 380 metros para buscar el pejerrey sobre el Ibicuy.



