¿Qué es el límite?

Establecer límites es enseñar que no todo es posible, esto genera malestar y frustración. Pero aprender a tolerar los límites favorece a la constitución de la personalidad de cada niño, niña y su maduración, desarrollando la capacidad de esperar y de entender que no todo puede ser satisfecho inmediatamente. No se trata entonces de evitarle al niño/a situaciones de frustración, sino de enseñarle a aceptar las limitaciones. Los límites deben ser mantenidos y en lo posible, acordados por ambos padres. Si pensamos que el otro progenitor se ha excedido, tendremos que hablar con él sin el niño/o presente y valorar la modificación del castigo siempre que se esté de acuerdo. El progenitor que ha puesto el castigo será el encargado de modificarlo, explicando al hijo/a las razones o llegando a un acuerdo, pero nunca debemos desautorizar seleccionados entre los adultos ante los hijos/as . La palabra "límite" tiene que ver con el borde, con el término o final de algo, tiene que ver con la frontera, tiene que ver con "hasta aquí es suficiente. Desde el inicio de la vida tenemos límites. Cuando un bebé nace, todo es confuso. Nadie recuerda este momento, pero desde el inicio de la vida las personas que cuidan del niño comienzan a poner límites: cuando se da el pecho o el biberón, cuando se ha de ir a dormir, cuando se puede jugar, cuando es el momento del baño… Esto permite al bebé adquirir unos hábitos, una rutina y poner orden en su pensamiento. La función de poner límites significa contener, cuidar y proteger. Nunca es tarde para poner límites y es importante para el desarrollo emocional del niño/a. Un niño/a que no acepta los límites nos está hablando y está queriendo decir algo. Es importante que cada día intentemos buscar un rato en la rapidez de nuestras vidas para escuchar a nuestros hijos. Paremos un momento a pensar cómo está nuestro hijo: ¿Está contento? ¿Está triste? ¿Se siente abatido? ¿Se siente frustrado? ¿Por qué no me hace caso? Los límites son una herramienta primordial nuestros niños, niñas o adolescentes porque necesitan sentirse seguros, como padres debemos aprender a poner un tope, debemos estar conscientes de que el propósito a la hora de poner límites, es pensar en permitir mantener a nuestros hijos a salvo de las situaciones cotidianas que ocurren en el medio social, no es un método de control, es una manera de educar de guiar y de hacerle entender sobre lo que está bien y lo que está mal en la vida. Por eso es importante hablarles desde una mirada y actitud positiva, profunda y consciente para que ellos puedan comprender y asimilar de forma interna por qué les pasa lo que les pasa y no que asimilen como una imposición por parte de sus padres sin llegar a comprender su verdadero significado. Piensa, reflexiona: "¿Cómo se sentiría uno si va de noche por una carretera que no conoce, sin señalamiento, ni líneas pintadas en la calzada? Los límites siempre son delimitaciones del camino, son cercos que protegen, que dan seguridad" Jaime Barylko (El camino demarcado) Rita M. García, Coordinadora Infancia Robada Campana infanciarobadacampana@gmail.com



