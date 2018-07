La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/jul/2018 El Tiempo en Campana:

Fresco, con nubes y sol

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy viernes el cielo estará poblado de nubes que limitarán la presencia del sol. Tendrán un comportamiento variable y no se asociarán a la inestabilidad. Amanecerá algo frío, pero luego el ambiente se volverá fresco y la temperatura trepará hasta los 17 grados. El viento soplará desde el Noroeste en forma débil. La situación meteorológica muestra el paso de un débil frente frío por el sur de la provincia de Buenos Aires. Las nubes que generará ese sistema llegarán hasta nuestro cielo y por eso la previsión de nubosidad variable para el día de hoy. Ya ayer comenzaron a verse, cuando en horas de la tarde aumentó la nubosidad alta. La temperatura no cambiará demasiado hoy y será parecida a la de este jueves, con un amanecer algo frío y una tarde fresca. Mañana sábado el cielo seguirá poblado de nubes altas y el sol se verá muy velado. Igual la temperatura subirá y el aire se volverá templado desde el mediodía. Podrían registrarse 21 grados por la tarde. El domingo estará pasando un frente frío débil que traerá más nubes, cambio del viento al Sur y un descenso suave de la temperatura. Habrá algo de inestabilidad, pero el riesgo de lluvias es muy bajo. El lunes el frente se habrá estacionado sobre el centro de Entre Ríos, de modo que las nubes persistirán. El viento se intensificará del Sudeste y generará un ambiente frío y húmedo. Será un día desapacible. El martes tendrá un panorama similar: muchas nubosidades, inestabilidad, viento sostenido del Sudeste y frío suave. Hacia la noche podrían darse lluvias, que luego seguirán a lo largo del miércoles. No comenzarán bien las vacaciones de invierno. Pronósticos Hoy, viernes 13: el cielo tendrá nubosidad variable. Amanecerá frío, volviéndose luego fresco: 8 grados es la mínima pronosticada y 17 grados la máxima. El viento soplará débil del Noroeste. Mañana, sábado 14: el cielo estará mayormente nublado, dentro de un ambiente entre muy fresco y templado: 11 grados es la mínima prevista y 21 grados la máxima. El viento soplará débil del sector Norte. Domingo 15: seguirá nublado y ahora inestable. Refrescará, con 13 grados de mínima y 17 grados de máxima. El viento cambiará al Sudeste y soplará en forma moderada.



