Realizaron una sentada para pedir Justicia por Valentina

Se desarrolló ayer por la tarde frente al Palacio Municipal. "La justicia es lenta, pero llega", aseguró el papá, Sandro Urbano. Los tres hombres imputados por la muerte de la joven continúan detenidos. Decenas de vecinos y vecinas se manifestaron ayer en el centro de la ciudad para exigir justicia por la muerte de Valentina Urbano, la adolescente de 16 años que fue dejada en el Hospital Municipal San José por dos mayores de edad con un aparente cuadro de sobredosis por droga. La concentración se realizó a partir de la convocatoria de agrupaciones feministas y mujeres independientes. Participaron también familiares y allegados a la joven fallecida, entre ellos su papá, Sandro Urbano. Frente al Palacio Municipal, se realizó una sentada para exigir castigo a los responsables del hecho, que conmovió a toda la ciudad y tuvo amplia difusión nacional. Asimismo, se leyeron documentos recordando a Valentina, denunciando la violencia de género y cuestionando el rol de los medios en la reproducción del "patriarcado". "Vinieron a apoyar a Valentina para que estas personas no salgan más, que queden presos para que no suceda más. Porque largan a esta gente y van a seguir haciendo lo mismo, no van curarse, no van a servir para la sociedad. Y yo les transmito a los jóvenes que se cuiden, que no tomen bebidas, que ellos se fijen bien cuando los padres les dicen algo y que se quieran", expresó Sandro Urbano en diálogo con los periodistas presentes en la concentración. Urbano afirmó sentir "un dolor tan grande" porque le quitaron "el alma y el corazón", pero remarcó que tiene que seguir "peleando" por sus otros dos hijos. Y recordó a Valentina como "hermosa, divina, social con todos, y no se merecía morir como murió". "Por eso pido que no le pase ni a una chica ni un muchacho más", manifestó. Por el momento, no hubo novedades en la causa por la muerte de Valentina. Los tres adultos sospechados de haber pasado sus últimas horas con ella -Héctor Gabriel Maldonado (46), Sergio Rodrigo López (30) y Darío González (27)- continúan detenidos. Se esperan los resultados de las muestras tomadas durante la autopsia para determinar lo que desencadenó el paro cardíaco por insuficiencia respiratoria que le provocó la muerta a Valentina. "La justicia es lenta, pero llega", sostuvo Sandro Urbano ayer en la plaza Eduardo Costa. "Yo confío en la Justicia y en la ley, hay que cumplirla. Y más confío en la del Señor Jesucristo: con esa, no se escapa nadie".

