La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/jul/2018 Desde el Estribo:

Matrimonio Igualitario

Por Fabiana Daversa







Los bares siguen siendo el sitio en dónde el repertorio del temario nacional se renueva cada día. Basta sentarse cinco minutos a tomar un café, abrir el diario cuál detective en búsqueda del sospechoso o tan sólo hacerse el tonto mirando la pantalla del celular, adoptando expresión adolescente y parando la oreja, para saber en qué preocupa a la mayoría de los habitantes del "Fin del mundo". La suba del dólar, la inseguridad y la baja del consumo ocuparon el ranking de la semana pasada. En ésta toma tercera posición Pampita que se va a vivir a otro país tras un escándalo mediático, regresa a segundo puesto la media sanción de Diputados a la despenalización a la interrupción del embarazo y en tercer puesto, de manera sorpresiva, se instala la ley de Extinción de Dominio, que en palabras cristianas significa recuperar lo que políticos y empresarios de la era K robaron al Estado, del cuál Pichetto es ferviente opositor. ¿Por qué será? No hay que ser Albert Einstein para saberlo. Aunque no siempre los temas interesantes son los más populares (eso sucede en todos los ámbitos de la vida), hay algunas perlas que no puedo dejar de destacar. Ayer, mientras degustaba mi cortadito, un señor que suele frecuentar la barra para charlar más de cerca con el cafetero, le comenta, Tito, ¿viste la propaganda en la que se pasean dos tipos con un bebé en brazos? El otro le dice que no con la cabeza. Esa, que tiene la música de Spinetta... Devoto del Flaco, Tito le contesta, Ahh sí! Mi mujer me la tuvo que explicar, porque no la entendí bien ni la primera ni la segunda vez que la vi. Es una pareja gay, un matrimonio igualitario... Pensar que me daba verguenza llevar a mi nene en brazos cuando era chiquito. Todo lo que me perdí. Hacen bien, che. En la próxima vida, si es que hay, no me voy a perder esos momentos. Detrás del diario, pensé, ¿De qué momentos habla? ¿Tendrá conciencia del salto evolutivo que pegó en tan sólo cuatro décadas? Por ésas cosas elijo a la Argentina. Por su gente simple...y por sus bares.

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



