La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/jul/2018 Solicitan que se controle el estacionamiento en esquinas







Desde espacio Corriente por el Progreso Social" elevaron un pedido al bloque PJ-UC en relación a "las generalizadas irregularidades que se dan en todo el partido de Campana sobre la demarcación de zonas de estacionamiento permitidas". "Es notable en la ciudad de Campana, y no solo en el centro comercial de la ciudad, la gran cantidad de vehículos que estacionan en sectores no permitidos cerrando la visión ante el cruce de las esquinas. La ley es muy clara, el limite para estacionar es la linea imaginaria que se extiende de la ochava hacia el cordón, de esta forma, el campo de visión que se tiene al aproximarse a la esquina es mucho mayor que cuando hay un vehículo estacionado. Esto claramente genera riesgos constantes y muchas veces accidentes, a menudo al pasar por lugares donde acaba de existir una colisión uno puede observar que en las esquinas hay vehículos u objetos que obstruían claramente la visión, y que de no haber estado allí, quizá la colisión no hubiera sucedido", dice Joel Vallomy, integrante del espacio justicialista "Corriente por el Progreso Social". En ese sentido, Alejandro Robledo, del mismo espacio y responsable de Cultura y Prensa del Partido Justicalista local, mencionaba: "En definitiva, estamos buscando es que el municipio demarque correctamente la el tope de estacionamiento, para que no existan dudas de las zonas prohibidas, porque a hoy se puede observar que muchas veces la marca no llega a donde debería y eso es confuso. Por otra parte, también solicitamos una adecuada concientización y por ultimo, luego de una difusión lógica, la multa a quienes incumplan la norma. Ademas, solicitamos que se verifique que no solo no existan obstrucción en la calle sino en las veredas mismas. Muchas veces al cruzar una calle nos encontramos que al mirar para ver si viene un vehículo que tenemos la visión cerrada por carteles, maceteros o cualquier tipo de objeto que pone en riesgo el cruce. El municipio tiene poder de policía sobre los espacios públicos y debe usarlo: debe cuidar la seguridad del transito local, y las medidas que solicitamos son de bajo costo económico, pero de alto impacto y beneficio social". Ambos militantes recordaron que no hacen más que velar por el cumplimiento de la ley 24449, y canalizaron la inquietud a través del bloque PJ-UC de concejales.

"El estacionamiento indebido sobre las esquinas de Campana es frecuente y peligroso", señalan los militantes justicialistas.



Solicitan que se controle el estacionamiento en esquinas

