La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/jul/2018 La Cacería del Zorro 2018 es mañana







La partida será desde el Salón Padre Aníbal María Di Francia, de Balbín y Pueyrredón. El costo de la inscripción es un alimento no perecedero que será donado. Este sábado a partir de las 13:30 y hasta las 17, la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen continuará con las celebraciones en honor a su patrona con un juego para toda la familia: la Cacería del Zorro. Se trata de un juego que consiste en ir respondiendo una serie de preguntas para las cuales hay que recorrer distintos puntos del casco urbano de nuestra ciudad a partir de diversas pistas que te ayudarán a encontrar al zorro. Quien más puntos consiga entre aquellos que hayan encontrado al zorro, será el ganador. En caso de igualdad de puntos, lo será quien lo haya logrado en menos tiempo. Se puede jugar en auto, bicicleta, moto, o incluso caminando. Sea cual sea el vehículo, es importante que se adorne con cintas y globos blancos y amarillos. Además, los organizadores aclaran que la participación en esta actividad no exime a los jugadores de las normas y leyes de tránsito vigentes, ni de medidas punitorias por la autoridad competente en caso de violación de las mismas. El costo de la inscripción es un alimento no perecedero que se entrega el día mismo de la cacería.

Ideal para pasar una tarde en familia y jugar recorriendo la ciudad.



La Cacería del Zorro 2018 es mañana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: