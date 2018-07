La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/jul/2018 Rugby:

Ciudad venció con comodidad a Rivadavía de Lobos











Se impuso 71-12 como local y consiguió su novena victoria en diez presentaciones para seguir como líder de la Zona B de Tercera División. Mañana sábado cierra la primera fase de la temporada enfrentando como visitante a Berisso Rugby. Por la 10ª fecha de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana aplastó el pasado sábado a Rivadavia de Lobos, al que superó 71-12 como local. De esta manera, el Tricolor consiguió su novena victoria en diez presentaciones y se mantiene como líder con 38 puntos, misma cantidad que Beromama, y cuatro más que Mercedes Rugby, los tres mejores equipos de la Zona B. Ante Rivadavia, el equipo dirigido por César Gigena presentó la siguiente formación: Santiago Sautón (Nicolás Pasotti), Leonardo Vega, Leonardo Correa (Javier Pérez); Laureano Salas, Nahuel Toledo (Lautaro Nelli); Gabriel Pujol, Carlos Díaz, Adrián Lugo; Martín Lescano (Adrián Torres), Juan Calvi; Facundo Cerda, Franco Pittari (Lorenzo Domínguez), Franco Velázquez, Cristian Giles Delgui; y Nazareno Alaguibe (Julián Agostino). Los once tries que marcó Ciudad fueron obra de Lugo (2), Alaguibe (2), Pitarri (2), Calvi (2), Lescano, Vega y Pujol. Mientras que los 71 puntos se completaron con ocho conversiones de Calvi. El próximo sábado, el CCC concluirá esta primera fase de la temporada, visitando a Berisso Rugby. Luego afrontará la segunda etapa del año buscando regresar a la Segunda División de la URBA. Esta 10ª fecha de la Zona B también dejó los siguientes resultados: Los Pinos 41-7 Berisso Rugby; Beromama 89-3 Porteño de General Rodríguez; Sociedad Hebraica 25-10 Floresta Rugby; y Almafuerte 15-8 Ezeiza Rugby. Quedó libre Mercedes Rugby. En tanto, la 11ª fecha que se jugará el próximo sábado tendrá los siguientes enfrentamientos: Ezeiza Rugby vs Sociedad Hebraica; Floresta Rugby vs Beromama; Porteño de General Rodríguez vs Los Pinos; Berisso vs Ciudad de Campana; Rivadavia de Lobos vs Mercedes Rugby. Quedará libre Almafuerte. Para la segunda fase de la temporada, los cinco primeros de la Zona B, los cinco mejores de la Zona A y el mejor sexto conformarán la Zona Campeonato de Tercera División. Los dos mejores de esta etapa ascenderán a la Segunda División, mientras que tercero y cuarto disputarán sendos repechajes tratando de alcanzar también ese objetivo.

RUMBO AL INGOAL. JUAN CALVI ANOTÓ DOS TRIES Y ADEMÁS SUMÓ OCHO CONVERSIONES FRENTE A RIVADAVIA.



Rugby:

Ciudad venció con comodidad a Rivadavía de Lobos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: