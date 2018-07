Estará a cargo de Tomás Ceppi, quien organizó y lideró importantes expediciones a diferentes picos del planeta.

El experimentado montañista Tomás Ceppi brindará mañana sábado una charla en el Campana Boat Club. Denominada "Experiencia de Montaña", la exposición será desde las 16 horas en la flamante Sala de Capacitación de la entidad de la ribera de nuestra ciudad.

Nacido en Choele Choel (Río Negro), Ceppi se formó como montañista desde temprana edad en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Es Guía de Montaña EPGAMT, Técnico en Turismo y miembro de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM). A su vez ha recibido las certificaciones WFR (Wilderness First Responder) en primeros auxilios en zonas agrestes y AIARE I otorgada por The American Institute of Avalanche Research and Education.

Ha realizado numerosos ascensos en los diferentes continentes, como el Monte Lhotse (8.516 metros), la cuarta cumbre más alta del mundo, sin la utilización de oxígeno adicional.

También se desempeña como guía, organizando y liderando expediciones en el Aconcagua (Argentina), Broad Peak (Pakistán), Monte Vinson (Antártida), Monte Denali (Alaska), Kilimanjaro (Tanzania), Los Alpes (Europa) y Campo de Hielo

Cuenta con gran experiencia en escalada en hielo y roca, y en esquí de travesía, actividad que realiza principalmente en los volcanes de la Patagonia chilena.

Aquellos interesados en obtener más información sobre esta charla podrán contactarse al mail info@ tomasceppiexpeditions.com o al teléfono (011) 6539-1451.