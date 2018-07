La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/jul/2018 Ajedrez:

Se disputó en nuestra ciudad la tercera etapa de la Liga Infantil de Zona Norte







Contó con jugadores de toda la región y se dividió en seis categorías. En Libres ganó el campanense Iván Rossi. El pasado sábado se disputó en el Independiente Athletic Club de nuestra ciudad la tercera etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte, certamen que nuclea a jugadores de Campana, San Fernando, Escobar, Zárate, San Nicolás. San Miguel, Pilar, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, General Las Heras y Mercedes, entre otras localidades. Entre los resultados más significativos para los ajedrecistas de nuestra ciudad se destaca el triunfo de Iván Rossi en Libres, categorías en la que fue segundo Abraham Abregú y cuarto resultó Mariano Shon. Durante la jornada, que contó con alrededor de 50 jugadores, las categorías Sub 10 y Sub 12 jugaron juntas, al igual que los Sub 16 y los Libres. La competencia fue dirigida por el Árbitro Internacional Edgardo Cavagna, secundado por Jorge Trobec, Esteban Capoccetti y Fernando Romano, y los resultados por categoría fueron los siguientes: -Sub 8: 1) Tiago Estrada (Escobar), 7 puntos; 2) Martín Souza (Escobar), 5 puntos; 3) Ignacio Marilungo (Zárate), 4,5 puntos; 4) Lucas García (San Miguel), 4,5 puntos; 5) Lucio Britos (San Pedro), 4 puntos; 6) Matías Zermatten (Campana), 2 puntos; 7) Rafael Britos (San Pedro), 1 punto; 8) Ainara Gómez (Campana), sin puntos. -Sub 10: 1) Mateo Quintero (Zárate), 3,5 puntos; 2) Valentina García (San Miguel), 3,5 puntos; 3) Ignacio Gómez (San Miguel), 3 puntos; 4) María Isabel Vera (San Miguel), 3 puntos; 5) Timoteo Condo (Escobar), 2 puntos; 6) Tiziano Gniemi (Escobar), 2 puntos; 7) Gonzalo Almirón (Campana), 1,5 puntos. Sub 12: 1) Valentín Unhold (Bella Vista), 5,5 puntos; 2) Loana Polo (San Miguel), 5 puntos; 3) Jeremy Condo (Escobar), 4 puntos; 4) Agustín Díaz de la Viña (Zárate), 4 puntos; 5) Bautista Souza (Escobar), 3,5 puntos; 6) Lautaro Ravelli (Campana), 3 puntos; 7) Mateo Maldonado (Campana), 3 puntos; 8) Juan Monsalvo (Villars), 2,5 puntos; 9) Emily Estrada (Escobar), 2 puntos; 10) Constantino Gómez Sánchez (Campana), 1,5 puntos; 11) Martín Gómez (Villars), 1,5 puntos. -Sub 14: 1) Matías Gandolfo (JJ Urquiza), 6 puntos; 2) Francisco Vera (San Miguel), 5 puntos; 3) Pablo García (San Miguel), 4 puntos; 4) Gonzalo Salas (Campana), 2 puntos; 5) Lucía Rossi (Campana), 1,5 puntos; 6) Agustín Muñoz (Campana), 1,5 puntos; 7) Laura Clamades (San Miguel), 1 punto. -Sub 16: 1) Pablo Polo (San Miguel), 4 puntos; 2) Lautaro Corindo (Villars), 2,5 puntos. -Libres: 1) Iván Rossi (Campana), 6 puntos; 2) Abraham Abregú (Campana), 4 puntos; 3) Claudio Perino (Villars), 4 puntos; 4) Mariano Shon (Campana), 4 puntos; 5) José Estrada (Escobar), 4 puntos; 6) Francisco Pérez (Escobar), 3,5 puntos; 7) Kevin Condo (Escobar), 3,5 puntos; 8) Lucía García (San Miguel), 3,5 puntos; 9) Elian Zamora (Pilar), 2,5 puntos; 10) Axel Burki (Zárate), 2,5 puntos; 11) Edgar Britos (San Pedro), 2,5 puntos; 12) Ramón Sánchez (Campana), 2,5 puntos; 13) Emilio Durante (Villars), 2 puntos; 14) Agustín Gallo (Escobar), 2 puntos. La próxima etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte se realizará el 18 de agosto en el Club Náutico Zárate.

BLANCAS Y NEGRAS. EL INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB SE LLENÓ DE TABLEROS Y CHICOS. LA COMPETENCIA SE DIVIDIÓ EN CATEGORÍAS SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y LIBRES.





GANADOR. IVÁN ROSSI SE IMPUSO EN LA CATEGORÍA LIBRES CON 6 PUNTOS. SEGUNDO FUE ABRAHAM ABREGÚ.



