La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/jul/2018 Mundial 2018:

Néstor Pitana será el árbitro de la final







Estará al frente de Croacia vs Francia. La FIFA designó este jueves al misionero Néstor Pitana como árbitro de la final Francia-Croacia, que se disputará este domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú. Junto al referí, estarán Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti como jueces de línea, mientras que el cuarto árbitro será el holandés Bjorn Kuipers y en el VAR estará su compatriota Erwin Zeinstra. El árbitro de 43 años dirigirá su quinto partido en este Mundial: ya lo hizo en Rusia vs Arabia Saudita (partido inaugural de este Mundial 2018), México vs Suecia, Croacia vs Dinamarca y Uruguay vs Portugal, en los que mostró 11 tarjetas amarillas y no expulsó a ningún jugador. Además, Pitana alcanzará los nueve partidos arbitrados en Copa del Mundo (ya estuvo en Brasil 2014) y se transformará en el segundo en dirigir más partidos detrás del uzbeko Ravshan Irmatov (11). A su vez, Pitana se convierte en el segundo árbitro en la historia en dirigir la apertura y la final de un Mundial, igualando a otro argentino, Horacio Elizondo, quien en Alemania 2006 arbitró el partido inaugural entre el local y Costa Rica y luego la final que jugaron Francia e Italia, que se coronó campeón.



Mundial 2018:

Néstor Pitana será el árbitro de la final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: