¿Por qué se deprimen los adolescentes?

La Organización Mundial de la Salud señala que el suicidio, que puede ser provocado por la depresión, además de accidentes, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo y enfermedades prevenibles o tratables, son las principales causas de la mortalidad en los adolescentes de 10 a 19 años. La depresión en adolescentes, según lo explican expertos en el tema, entre ellos el reconocido psiquiatra santandereano Camilo Umaña, es multifactorial. No hay un solo factor que influya de manera determinante en el padecimiento de esta enfermedad que, según un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de discapacidad en los adolescentes. "En la actualidad los motivos de consulta nos muestran que existe un alto porcentaje de adolescentes con síntomas y diagnósticos depresivos: tristeza profunda, desánimo, llanto frecuente, baja tolerancia a la frustración, falta de interés por actividades cotidianas y de crecimiento personal. Estos síntomas son de gran preocupación para sus familias porque los jóvenes presentan conductas disfuncionales y falta de herramientas para afrontar las situaciones y desafíos de la vida diaria", explica Luz Ángela Ayala Benavides, psicóloga clínica.Incluso, la progesterona, hormona femenina, aumenta al doble las probabilidades de las mujeres de padecer depresión. Los síntomas de la depresión son: 1 . Irritabilidad frecuente con manifestaciones de ira. 2 . Mayor sensibilidad a la crítica. 3 . Dolor de cabeza, de estómago o si visita con mucha frecuencia la enfermería. 4 . Retraimiento de personas como los padres o algunos amigos. 5 . No disfrutar de las actividades que por lo general le gustan. 6 . Sentirse cansado durante gran parte del día. 7 . Sentimientos de tristeza o melancolía la mayor parte del tiempo. 8 . Problemas para dormir o está durmiendo más de lo normal. 9 . Un cambio en los hábitos alimentarios, como no tener hambre o comer más de lo habitual. 10 . Desmejoramiento en las calificaciones escolares, inasistencia, no hacer las tareas. La depresión es un gran componente genético y se dispara con el estrés ambiental. En niños y adolescentes el estrés tiene más impacto por la presencia de personalidad con menor desarrollo y se ha denotado en los estudios que uno de los factores que aumenta la presencia de procesos depresivos son las situaciones históricas en las cuales se enfrentan a ser agredidos. Entiéndase por agresión en ellos ser denigrados de palabra o de obra incluyendo los malos tratos como insultarlos, denigrarlos con conceptos o el maltrato físico o el abuso sexual. Este tipo de situaciones multiplica por tres la posibilidad de presentar un cuadro depresivo. La depresión es uno de los trastornos psicológicos más frecuentes en los adolescentes. La adolescencia es una etapa del desarrollo en la que se experimentan cambios físicos, psicológicos y emocionales. Estos cambios son significativos y constantes. La depresión es un trastorno que requiere acompañamiento terapéutico para evaluar los factores de riesgo, las condiciones psicológicas, conductuales y las redes de apoyo con las que cuentan los adolescentes; en otros casos se requiere la intervención psiquiátrica. Fuente: Vanguardia.com





¿Por qué se deprimen los adolescentes?

