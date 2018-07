Anoche se impuso 82-69 en un partido que recién pudo controlar en el último cuarto. De esta manera, el CCC se aseguró el primer puesto de la A2. Boat Club, en tanto, se quedará con el segundo lugar si en la próxima fecha vence a Atlético Baradero. En un juego similar al de la primera rueda, Ciudad de Campana venció anoche por 82 a 69 al Campana Boat Club en una nueva edición del clásico local, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona 2 del Nivel A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). El Tricolor, que cuenta con un plantel de mayor jerarquía ya con vistas al Provincial de Clubes, recién pudo desequilibrar el juego en el último cuarto, gracias a un muy buen pasaje de Matías Nieto y triples de Maximiliano Gutiérrez y Alejandro Abaz. Y aunque el Boat Club resistió y siguió forzando el trámite, el CCC ya no perdió la calma: Trovellesi condujo con aplomo, Nieto siguió sumando y la talla del pivot Martín Delgado marcó diferencias en ambos costados de la cancha. En cambio, en los primeros 30 minutos, los dirigidos por Sebastián Silva no habían logrado imponer su mayor capacidad física ni tampoco sus diferentes variantes para llegar al aro (estuvo ausente por lesión Francisco Santini). De hecho, en la primera mitad, Delgado apenas anotó 6 de sus 27 puntos, mérito de la aguerrida defensa del Boat Club, que supo suplir con intensidad la falta de centímetros. Así, Damián Lombardi y Camilo Cáceres (8 y 9 puntos respectivamente), más apariciones de Santiago Fernández (6 en el primer cuarto) y Ezequiel Amaya (5 en el segundo), mantenían al CBC a solo un punto al término de la primera parte (32-31). En el segundo tiempo, ya con Trovellesi en cancha, Delgado empezó a lastimar en la zona pintada (12 puntos en el tercer cuarto), al tiempo que los dirigidos por Gustavo Godoy (que no contaron ni con Matías Basso ni con Alejandro Gallardo) comenzaban a sentir el esfuerzo realizado, sobre todo en defensa. Por eso, en el arranque del último período, cuando Ciudad encontró espacios, se escapó en el tanteador, impulsado principalmente por el empuje de Nieto (10 puntos). A su vez, Gutiérrez también encontró el aro y, ya con la diferencia en doble dígito, Trovellesi volvió a alimentar a Delgado, quien sumó otros 9 puntos en la segunda mitad de ese último cuarto, para apaciguar cualquier intento de reacción del Remero. Con este triunfo, el CCC suma siete victorias en siete presentaciones y es el único invicto del Oficial de la ABZC. De hecho, ya se aseguró la primera posición de la Zona 2 del Nivel A, por lo que su próximo partido frente a Independiente no le repercutirá de cara a los playoffs. En tanto, Boat Club quedó con registro de cuatro victorias y tres derrotas, pero se mantiene como escolta y en la próxima fecha tendrá la oportunidad de asegurarse la segunda posición de la A2 en caso de vencer a Atlético Baradero (único equipo que todavía no ganó en el certamen). Sin dudas, mucho más de las expectativas que había en la ribera de la ciudad al comienzo de este torneo. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (82): Alejandro Abaz (14), Maximiliano Gutiérrez (15), Matías Nieto (19), Nicolás Fioreto (5) y Martín Delgado (27) (FI); Martín Trovellesi (0), Eliseo Iglesias (2) y Federico Mazzonelli (0). DT: Sebastián Silva. CAMPANA BOAT CLUB (69): Damián Lombardi (17), Camilo Cáceres (13), Santiago Fernández (8), Leandro Fink (6) y Federico Verde (14) (FI); Tomás Irisarri (3), Ezequiel Amaya (8) y Gianluca Cinquini (0). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 19-17 / 13-14 (32-31) / 18-16 (50-47) / 32-22 (82-69). JUECES: Gustavo Zukowski y Ezequiel De la Peña. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

ALEJANDRO ABAZ BUSCA LA BANDEJA ANTE LA DEFENSA DE LEANDRO FINK.





DUELO DE NUEVES. MAXIMILIANO GUTIÉRREZ, QUE ENCONTRÓ EL ARO EN EL ÚLTIMO CUARTO, PENETRA HACIA EL ARO ANTE LA DEFENSA DE SANTIAGO FERNÁNDEZ.





INTENTO CELESTE. EZEQUIEL AMAYA BUSCA DEJAR ATRÁS LA MARCA DEL PIVOT MARTÍN DELGADO, CUYA TALLE FUE DETERMINANTE EN AMBOS COSTADOS DE LA CANCHA.

#Basquet #ABZC Final del partido Ciudad de Campana vencio en el clasico al Campana Boat Club 82-69 y sigue lider del torneo con 14 pts (7-0), el cbc esta 2do con 11 pts (4-3) @5inicial @ZarateBasquet @Hjrafael @recontravale5 — Data Deportes (@DataDeDeportes) 14 de julio de 2018

Básquet:

Ciudad de Campana volvió a cantar victoria en el clásico ante Boat Club

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: