Invitan a un curso de formación gratuito para organizaciones de la sociedad civil

Articulación y sinergias "Yo fui a las charlas que organizaron el año pasado y me vinieron bárbaro" dice José Manuel Frenche, presidente de la sociedad de Fomento del Barrio Lubo. "Por un lado, recibí información específica sobre un montón de temas referidos al manejo de una institución, y sobre cosas que uno hacía intuitivamente, medio en el aire. Ahora me manejo con más fundamentos. Pero por el otro lado, las charlas no quedaron ahí. El colegio Armonía nos ofreció el espacio, y todos los primeros lunes de cada mes nos reunimos las diferentes instituciones, vamos viendo las diferentes problemáticas, y entre todos nos ayudamos a pensar y nos damos una mano, sin tener que esperar tanto que las respuestas bajen del municipio. En Lubo y en Otamendi hicimos varias acciones para erradicar basurales, involucrando a los vecinos. Y pronto vamos a hacer lo mismo en Dallera, por ejemplo. A todos los que tengan vocación de servicio y quieren colaborar en cambiar algunas cosas, les recomiendo que se anoten", concluyó Frenche. Por segundo año consecutivo, el Instituto Superior Armonía en alianza con el Municipio llevará a cabo la capacitación. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa. Por segundo año consecutivo, el Instituto Superior Armonía en alianza con el Municipio llevará a cabo una importante capacitación para organizaciones de la sociedad civil. Auspiciado por la empresa Axion Energy, este espacio de formación gratuita tiene como objetivo brindar conocimientos de gestión y administración para que las entidades no gubernamentales puedan llevar adelante su desarrollo de una manera efectiva. Bajo el título "Gestión y Sustentabilidad de las Organizaciones Sociales", el curso está dirigido a profesionales y voluntarios que integran una organización civil o planifiquen, participen o colaboren en una ONG. Serán 6 encuentros que se dictarán los días sábados de 9.30 a 13.30 en los que se abordarán temas de gran interés. El 21 y 28 de julio se tratará el módulo denominado "Sustentabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil", a cargo de Mariana Lomé, Directora del Posgrado en Dirección y Gestión de las Organizaciones Sociales de la Universidad de San Andrés. El 4 de agosto será el turno de "Elaboración de Proyectos Sociales", a cargo de Pablo Marsal, quien entre otras actividades, se desempeñó en ONGs internacionales como Kellog’s Ammesty, y es docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de la de General Sarmiento. El 11 y el 25 de agosto se abordará "Evaluación de Proyectos Sociales", a cargo de Olga Nirenberg, autora del libro "Programación y evaluación de proyectos sociales: aportes para la racionalidad y la transparencia", entre otros. Por último, el 1º de septiembre "Comunicación y Marketing", a cargo de Mary Teahan, posee un MBA de la Universidad de Chicago y un BA en Economía de la Universidad de Michigan; y entre sus intereses se destacan las comunicaciones de marketing, branding, y marketing en el Tercer Sector. Los interesados podrán asesorarse o inscribirse comunicándose telefónicamente al (03489) 447354 o personalmente en Vicente López 730. También a través del mail contacto@colegio armonia.edu.ar

El primer encuentro será el sábado 21 sobre la sustentabilidad de las OSC.



Invitan a un curso de formación gratuito para organizaciones de la sociedad civil

