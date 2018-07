Esta noche, desde las 21 horas, presentará en el Teatro Bisellia el espectáculo "Cafruneando", en el que a través de la música evoca la vida y obra de su padre Jorge Cafrune. Este sábado, nuestra ciudad ofrece un espectáculo artístico de primer novel: Yamila Cafrune regresa a Campana para presentar en el Teatro Bisellia un nuevo show musical. Esta noche, desde las 21, la popular cantora visita la ciudad en el marco de una recorrida por todas las regiones del país donde a través de la música evoca la vida y obra de su padre Jorge Cafrune. Desde hace un año, Yamila Cafrune le ha dado un nuevo impulso a su actividad artística y sigue contando y cantando folklore por todos los caminos del país. Destacada por su voz expresiva, distinta, de carácter sensible y profundo, Yamila Cafrune se presenta como es: sencilla. Con un repertorio folklórico amplísimo, recorre musicalmente toda la geografía argentina y no faltan las chacareras, las zambas, los gatos, los bailecitos, los valses y los chamamés entre otros ritmos, que complementan su propuesta con un mensaje amplio y claro: desde la raíz. Con el acompañamiento de músicos comprometidos que logran un sonido parejo, constante y arrollador, Yamila Cafrune es sinónimo de folklore.

Yamila Cafrune regresa a Campana

