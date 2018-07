José Abel Perdomo

Tanto al gobierno como a los medios adictos les resulta inocultable el malísimo momento que está atravesando nuestro país, aunque todo indica que lo peor todavía no llegó. Como era esperable, el relato macrista chocó violentamente con la realidad y el propio presidente se vio obligado a reconocer que "estamos pasando una tormenta, fruto de muchas circunstancias, entre ellas hay temas de nuestra propia gestión". Como se dice habitualmente chocaron la calesita, siendo sus víctimas las grandes mayorías mientras que unos pocos se siguen sacando la sortija todas las vueltas. Para colmo, la incontinencia verbal de Lilita Carrió, muy redituable en el pasado, le está abriendo nuevos frentes internos de conflicto. Primero haciendo quedar al propio presidente Macri como alguien sumamente ingenuo y fácilmente manejable al revelar que habilitó la discusión de la ley de aborto legal en la Cámara de Diputados porque hubo quienes le hicieron creer la victoria del no. Le faltó decir que le están escribiendo el diario de Irigoyen que seguramente hoy serían Clarín y La Nación. Segundo diciéndoles a la cara a los radicales que no importan lo que piensen porque hacen lo decidido por el PRO y que ella los maneja desde afuera. Es notable la creciente incomodidad gubernamental con los festejos de nuestras fiestas patrias. La verdad que es muy difícil conmemorar nuestra independencia al mismo tiempo que nos entregarnos de pies y manos al FMI lo que significa, ni más ni menos, que entregarles el poder de decisión en materia económica y social, o sea resignar por plata gran parte de nuestra soberanía. Antes se los llamaba vendepatria. A todo esto debemos agregar los interminables hechos de corrupción que se descubren sin solución de continuidad. Gracias a las revelaciones del portal El Destape, salió a la luz lo que ya es conocido como el escándalo de los "aportantes truchos". La investigación descubrió en la lista de aportantes a la alianza Cambiemos presentadas en la Justicia Electoral referidas a las campañas electorales de los años 2015 y 2017 en la provincia de Buenos Aires que figuran un importante número de ciudadanos que fueron integrantes de las listas de candidatos que niegan haber realizado aporte alguno. También figuran muchísimos beneficiarios de planes del gobierno a quienes, por los montos de sus subsidios, les es imposible poner dinero para la campaña. Evidentemente estas maniobras tratan de ocultar el origen de las enormes sumas de dinero gastadas en las campañas electorales por lo que resulta imprescindible que se sepa ese origen. Como se ve lo de la "verdad" y la "transparencia" resultan ser sólo algunos slogans de campaña, tal como "pobreza cero" o "los trabajadores no pagarán impuesto a las ganancias", entre otros y están muy lejos de la realidad. Lo cierto es que con este equipo "el mejor de los últimos 52 años, en el mundial no pasábamos de la primera ronda, no sólo por la impericia de los jugadores sino y fundamentalmente, por el desastroso plan de juego. Es posible que Macri tenga para la mayoría de los argentinos la misma valoración que tiene Sampaoli.

Opinión:

Tormenta

Por José Abel Perdomo

