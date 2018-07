P U B L I C



La reestructuración de la divisional se dará para la temporada 2019/20, cuando se formen dos zonas de 20 equipos divididos en zonas Metropolitano e Interior. Las modificaciones arrastrarían cambios en todas las categorías de Ascenso. En las últimas horas se confirmó lo que se viene barajando desde hace ya varios meses en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): la reestructuración de los torneos de Ascenso. Y aunque ello recién se visibilizará el año próximo, ya es un hecho que influye en la forma de disputa que, por ejemplo, tendrá el Nacional B en esta temporada 2018/19 que comenzará en agosto próximo. Es que la segunda categoría del fútbol argentino donde compite actualmente Villa Dálmine ya se prepara para lo que viene a partir de mediados de 2019: un campeonato de 40 equipos divididos en dos zonas (Metropolitana e Interior) de 20 cada una según su ubicación geográfica. Por eso, para esta temporada 2018/19, el Nacional B se jugará todos contra todos, a una sola rueda, con dos ascensos y sin descensos. Así se despedirá un formato de torneo que era sumamente atractivo, pero que según los dirigentes de los diferentes clubes estaba agotado, especialmente por cuestiones económicas, dado que los costos en viajes y hospedajes lo hacían inviable para muchos. Al mismo tiempo, instituciones de la zona metropolitana señalaban que les resultaba imposible competir económicamente con los presupuestos de algunos conjuntos del interior que cuentan con el apoyo de sus respectivas gobernaciones provinciales. La confirmación de este nuevo rumbo que tomará el Nacional B se conoció el jueves en una reunión que encabezó el Presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y que contó con la presencia de 118 dirigentes de clubes del Ascenso. Es que las modificaciones en el formato de la segunda división arrastrarán cambios también en el resto de las categorías: la Primera B Metropolitana recibirá más equipos de la Primera C, que a su vez pasará a contar, probablemente, con todos aquellos que hoy juegan en la Primera D. El próximo campeonato del Nacional B comenzaría a mediados de agosto, tendrá 25 fechas y otorgará dos ascensos a la Superliga: el campeón más el ganador del Reducido que jugarán los equipos ubicados entre el 2º y el 9º puesto. Y como no habrá descensos, no contarán los Promedios, un sistema que probablemente no regrese. Luego de este campeonato 2018/19 llegará, entonces, el nuevo Nacional B. ¿Cómo se conformarán ambas zonas? Una vez establecidos ascensos y descensos en relación a las categorías superior e inferior, aquellos clubes que fueran necesarios para cubrir el cupo en cada grupo (Metropolitano e Interior) surgirían de la posición en la que hubiesen finalizado en la tabla 18/19 en las categorías inmediatamente menores. Está claro que todavía restan muchos detalles por resolver. Pero, a su vez, también está claro que la reestructuración del Ascenso ya está en marcha.

SIN TANTOS VIAJES. A PARTIR DE LA PRÓXIMA TEMPORADA, VILLA DÁLMINE SÓLO SE MEDIRÍA CON LOS EQUIPOS DE ZONA METROPOLITANA.



Nacional B:

Se confirmó que el campeonato será a una sola rueda, con dos ascensos y sin descensos

