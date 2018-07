El par nacional del campanense y Francisco Esteras estuvo cerca pero no logró meterse en semifinales, el objetivo que buscaban. Hoy correrán la última regata, que definirá los puestos 13 a 18 de la III Copa del Mundo. Rodrigo Murillo y su compañero Francisco Esteras debutaron ayer en las aguas del Rotseé, en el marco de la FISA 2018 World Rowing Cup III que se lleva a cabo en la ciudad suiza de Lucerna. Bien temprano, corrieron la cuarta de seis series eliminatorias (o "heats") en una prueba a cinco botes en la que los mejores cuatro avanzaban de ronda, a los cuartos de final. El dos sin argentino tuvo un comienzo fuertísimo, llegando al primer parcial de 500 metros en la punta junto con el bote checo integrado por Lukas Helesic y Jakub Podrazil, que terminó ganando la regata. Al parcial de 1.000 llegaron terceros, pero prendidos, a dos segundos del bote checo que continuaba primero, pero ahora con el bote Nº1 de Holanda por delante (Harold Langen y Kaj Hendriks). Los tres botes llegaron a los 1.500 metros casi sin diferencias de tiempos y en las mismas posiciones, pero en el último cuarto de regata, el bote N°2 de Holanda (Bo Wullings y Mitchel Steenman) le descontó cinco segundos al par nacional, lo superó, y lo relegó al cuarto puesto. De cualquier forma, ese resultado le daba el pase a cuartos de final al campanense y a su compañero Esteras, del Club de Remo Teutonia. El tiempo final del M2- argentino fue de 6:47.12, mientras que el del ganador fue de 6:42.52. En cuartos de final, Murillo y Esteras tuvieron que enfrentar al poderoso bote croata de los hermanos Valent y Martin Sinkovic, campeones mundiales y olímpicos en doble par, y a pesar de que recientemente se pasaron a remo largo, vienen consiguiendo grandes resultados. El par croata ganó la primera Copa Del Mundo en Belgrado, Serbia, y fue medalla de plata en la segunda, en Linz-Ottensheim, Austria. El bote albiceleste ocupó casi desde el inicio la cuarta posición y allí terminó, con un tiempo de 6:42.65, a exactamente dos segundos del bote español tripulado por Alexander Sigurbjonsson y Pau Vela Maggi, que se quedó con el tercer puesto y el último ticket a las semifinales A/B. En resumen, Murillo estuvo a dos segundos de alcanzar el resultado que fue a buscar: meterse entre los 12 mejores. El ganador de la prueba fue, como se podía prever, el par de los Sinkovic, que fue siete segundos mas veloz que el de Argentina. Hoy a las 5.15, Murillo y Esteras estarán corriendo la final C, con el objetivo de quedar lo más alto posible en la tabla general. Enfrentarán a al bote 2 de Nueva Zelanda, al 2 de Croacia, al 1 de Dinamarca, a Austria y a Brasil. El resto de los resultados del equipo argentino, de las pruebas corridas ayer, fueron los siguientes: -M1x (single masculino): Brian Rosso fue 3º en el heat y 4º en cuartos de final (eliminado). Hoy correrá la final "C". -M2x (doble par masculino): Cristian Rosso y Agustín Díaz fueron 3º en el heat. Hoy correrán las semifinales A/B (es el único bote "con vida" que queda de Argentina). -LM2x (doble par masculino peso ligero): Carlo Lauro y Alejandro Colomino fueron 6º en el heat y 5º en el repechaje (eliminados). Correrán hoy la final "C".

ÚLTIMA REMADA. MURILLO Y ESTERAS CERRARÁN HOY SU PARTICIPACIÓN EN SUIZA.



Remo:

Rodrigo Murillo correrá la final "C" en Lucerna

