El pasado lunes se disputó la 15ª fecha (segunda de la segunda rueda) del Torneo "Brisa Tabera" de la Liga de Veteranos de Campana que cuenta con la participación de 27 equipos divididos en Nivel A y B.

En el A, San Luis quedó como único líder al vencer 3-1 a Naranja y aprovechar el empate sin goles entre Deportivo San Felipe y Los Pumas. Este domingo, desde las 11, San Luis (34 puntos) y San Felipe (32) se verán las caras en la cancha de Santa Lucía en un duelo con la cima de la tabla en juego.

Mientras que en el Nivel B, Lechuga FC igualó 2-2 con Kilmes FC y de esa manera sostuvo su ventaja de dos puntos como líder, aunque ahora también acecha El Pino, que superó 2-0 a El Regreso e igualó la línea de Kilmes FC.

La 16ª fecha de este certamen se disputará este domingo con actividad en tres canchas diferentes: CASLA, Santa Lucía y Tavella

El resumen que dejó lo acontecido en la 15ª fecha en cada una de las categorías es el siguiente:

NIVEL A

-San Luis 3 - Naranja 1. Goles: Diego Martínez (2) y Adrián Reynoso (SL); César Senar (N).

-Deportivo San Felipe 0 - Los Pumas 0.

-Atlético Las Praderas 4 - El 70 1. Goles: Ariel Araujo (2), Roberto Sanguero y Miguel Ferreyra (ALP); Javier González (El70).

-Meta Guacha 3 - Atlético Las Campanas 2. Goles: Juan Núñez (2) y Jorge Salinas (MG); Gustavo Cejas (2) (ALC).

-Campana FC 1 - Sol de América 0. Gol: Carlos Ocampo (CAM).

-9 de Julio 1 - Juventud Unida 0. Gol: Walter Medina (9dJ).

Libre: La Esperanza

POSICIONES: 1) San Luis, 34 puntos; 2) Deportivo San Felipe, 32 puntos; 3) Naranja, 28 puntos; 4) Juventud Unida, 26 puntos; 5) Campana FC, 23 puntos; 6) Atlético Las Campanas, 22 puntos; 7) Atlético Las Praderas, 20 puntos; 8) 9 de Julio, 17 puntos; 9) El 70, 15 puntos; 10) La Esperanza, 12 puntos; 11) Meta Guacha, 11 puntos; 12) Los Pumas, 9 puntos; 13) Sol de América, 4 puntos.

PRÓXIMA FECHA. Este domingo se disputarán los siguientes encuentros correspondientes a la 16ª jornada: San Luis vs Deportivo San Felipe (11.00 en Santa Lucía); Juventud Unida vs Naranja (13.30 en CASLA); Campana FC vs 9 de Julio (12.15 en Santa Lucía); Meta Guacha vs Sol de América (14.45 en CASLA); EL 70 vs Atlético Las Campanas (12.30 en Tavella); Los Pumas vs La Esperanza (14.45 en Santa Lucía). Libre: Atlético Las Praderas.

NIVEL B

-Lechuga FC 2 - Kilmes FC 2. Goles: Rubén Rinaudo y Marcelo Sequeira (LE); Alejandro Ramírez y Néstor De Armas (KIL).

-Mega Juniors 0 - Norte 0.

-Tavella 2 - CASLA 0. Goles: Daniel Hornus y Julio Echegaray (TAV).

-Los Leones 2 - Amigos de Raúl 1. Goles: Luis Vidotto y Juan Aranda (LEO); Sergio Andrade (ADR).

-La Josefa 4 - Las Palmas 0. Goles: Gustavo Godoy (2), Darío Possetto y José Brito (LJ).

-El Defe 3 - San Cayetano 0. Goles: Lisandro Cardozo -3- (DEFE).

-El Pino 2 - El Regreso 0. Goles: Ricardo Hernández y Víctor Oyarzún (EP).

POSICIONES: 1) Lechuga FC, 32 puntos; 2) El Pino, 30 puntos; 3) Kilmes FC, 30 puntos; 4) La Josefa, 27 puntos; 5) El Defe, 24 puntos; 6) Los Leones, 20 puntos; 7) Tavella, 19 puntos; 8) CASLA, 19 puntos; 9) San Cayetano, 19 puntos; 10) El Regreso, 17 puntos; 11) Amigos de Raúl, 16 puntos; 12) Mega Juniors, 15 puntos; 13) Las Palmas, 10 puntos; 14) Norte, 7 puntos.

PRÓXIMA FECHA. Este domingo se disputarán los siguientes encuentros correspondientes a la 16ª jornada: El Pino vs Tavella (10.00 en Tavella), Las Palmas vs El Defe (11.15 en Tavella); Amigos de Raúl vs La Josefa (13.45 en Tavella); San Cayetano vs El Regreso (15.00 en Tavella), Kilmes FC vs Los Leones (11.00 en CASLA); Norte vs Lechuga FC (12.15 en CASLA) y Mega Juniors vs CASLA (13.30 en Santa Lucía).