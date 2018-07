La Chancleta de Neymar sumó su décima victoria en once presentaciones en la Zona A, mientras que Branca FC asumió el liderazgo de la Zona B tras vencer a Carnicería Belén y aprovechar la derrota de Lavadero Mr Wash. Después de la suspensión de la jornada programada para el pasado sábado por malas condiciones climáticas, el último lunes se disputó la 11ª fecha de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana. Y mientras en la Zona A, La Chancleta de Neymar goleó y se mantuvo como líder, en la B hubo cambio de mando, dado que Branca FC se convirtió en el nuevo puntero al sumar una nueva victoria y aprovechar la caída de Lavadero Mr Wash. Los resultados, goleadores y posiciones que dejó esta 11ª fecha fueron los siguientes: ZONA A -Humilde Team 3 - La Unión 1. Goles: Juan Ignacio Díaz, Javier González y Juan Bautista Amestoy (HUT); Rodrigo Barraza (LAU). -Saca-Chispa FC 1 - Plegadoras Migueles 2. Goles: Gastón Villanueva (SCFC); Facundo Ponce de León (2) (PLE). -La Chancleta de Neymar 4 - Bolskaya 0. Goles: Franco Pittari (2), Patricio Cataldo y Alex Curto (LCN). -Metalúrgica Gapsof 4 - Paso a Paso 0. Goles: Ramiro Litardo (3) y Facundo Otta (MG). -Lubricentro El Changuito 1 - Interacero 2. Goles: Lucas Espíndola (LEC); Cristóbal Vener y Matías Aguilera (INT). -OLC Combustibles 3 - Inmobiliaria Dacunda 1. Goles: Julián Tejerina, Emanuel Zapata y Santiago Peral (OLC). -CYL 1 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 5. Goles: Cristián Sica (CYL); Facundo Corbal (2), Ignacio Gavazzi (2) y Thiago Espíndola (IGA). -Rossi Producciones 2 - Inmatel FC 1. Goles: Matías Rojas y Andrés Mamani (ROP); Lucas Lugo (INM). POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 31 puntos; 2) Lubricentro El Changuito, 25 puntos; 3) Metalúrgica GapsoF, 24 puntos; 4) Inmobiliaria Dacunda, 24 puntos; 5) Interacero, 23 puntos; 6) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 22 puntos; 7) Humilde Team, 19 puntos; 8) Paso a Paso, 16 puntos; 9) OLC Combustibles, 15 puntos; 10) Plegadoras Migueles, 15 puntos; 11) CyL, 9 puntos; 12) Bolskaya, 8 puntos; 13) Rossi Producciones, 7 puntos; 14) La Unión, 6 puntos; 15) Saca-Chispa FC, 6 puntos; 16) Inmatel FC, 5 puntos. PRÓXIMA FECHA. Esta tarde se disputará la 12ª jornada de esta zona con la siguiente programación: La Chancleta de Neymar vs. Metalúrgica Gapsof (14.00); Inmatel FC vs. Humilde Team (15.10); La Unión vs. Saca-Chispa FC (16.20); Inmobiliaria Gómez Ayerra vs. Rossi Producciones (16.20); Interacero vs. OLC Combustibles (17.30); Bolskaya vs. Plegadoras Migueles (18.40); Inmobiliaria Dacunda vs. CYL (18.40); y Paso a Paso vs. Lubricentro El Changuito (19.50). ZONA B -LAD 2 - Criscar Premium 5. Goles: Pedro Martín y Mauro Pérez (LAD); Emilio Boveri (2), Fernando Canci, Sebastián Fraticelli y Mateo Lacana (CRP). -Gallego Automotores 2 - Deportivo Malbec 0. Goles: Facundo Fernández (2) (GA). -Shalke 04 1 - Paliza Táctica 2. Goles: Leonel Montani (S04); Matías Davico y Gonzalo Hernández (PAL). -Mirtha La Pantera 5 - Rocamora FC 1. Goles: Lucas Puca (2), Facundo Ferreyra, Fernando Esquivel y Nicolás Hornus (MLP); Hernán Rosario (RFC). -Amigos de Ronaldo 5 - Actis Seguros 0. Goles: Francisco Santini (3), Franco Parrilla y Francisco Leal (ADR). -Anden 938 1 - Hierros Campana 2. Goles: Martín Baigorri (AND); Julián Rodríguez y Matías Pellini (HIE). -Branca FC 6 - Carnicería Belén 2. Goles: Matías Marchan (3), Juan Ledesma (2) y Miltón Del Valle (BFC); Diego Barrios y Matías López (CAB). -Lavadero Mr. Wash 0 - La 20 3. Goles: Tadeo McIntyre, Joaquín Lima y Lucas Barrios (LA20). POSICIONES: 1) Branca FC, 27 puntos; 2) Lavadero Mr. Wash, 25 puntos; 3) Anden 938, 23 puntos; 4) Criscar Premium, 20 puntos; 5) Hierros Campana, 19 puntos; 6) Paliza Táctica, 19 puntos; 7) La 20, 16 puntos; 8) Shalke 04, 14 puntos; 9) Gallego Automotores, 13 puntos; 10) Deportivo Malbec, 13 puntos; 11) Carnicería Belén, 13 puntos; 12) Rocamora FC, 11 puntos; 13) Mirtha La Pantera, 10 puntos; 14) Amigos de Ronaldo, 10 puntos; 15) LAD, 8 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. Esta tarde se disputará la 12ª jornada de esta zona con la siguiente programación: Paliza Táctica vs. Branca FC (14.00); Amigos de Ronaldo vs. Mirtha La Pantera (15.10); Rocamora FC vs. La 20 (15.10); Criscar Premium vs. Anden 938 (16.20); Actis Seguros vs. Deportivo Malbec (17.30); Carnicería Belén vs. Gallego Automotores (17.30); Lavadero Mr. Wash vs. LAD (18.40); Hierros Campana vs. Shalke 04 (18.50) GOLEADORES Disputadas estas primeras once fechas, los máximos artilleros del torneo son: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 14 goles; 2) Facundo Fernández (Gallego Automotores), Paulo Espíndola (Lub. El Changuito) y Tomás Gatti (Interacero), 13 goles; 5) Diego Barrios (Carnicería Belén), 12 goles; 6) Ramiro Litardo (Met. Gapsof), Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda), Martín Baigorri (Anden 938), Jonathan Boscoso (Anden 938) y Facundo Cremon (Rocamora FC), 11 goles

GANÓ LA 20. CON GOLES DE TADEO MACINTYRE, JOAQUÍN LIMA Y LUCAS BARRIOS VENCIÓ 3-0 A LAVADERO MR WASH.



Fútbol 7:

Se disputó una nueva fecha del Torneo del CCC

