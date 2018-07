Liga Campanense: se repite la programación del sábado y domingo pasado

Tras la suspensión por lluvias de esas dos jornadas, este fin de semana se disputarán los partidos programados para esos días.

El pasado fin de semana, dadas las lluvias que cayeron sobre nuestra ciudad, la organización de la Liga Campanense de Fútbol suspendió los partidos programados para sábado y domingo. Y los reprogramó, tal cual estaban, para este fin de semana. Así, hoy sábado habrá actividad de Quinta División y del Torneo Femenino, mientras que mañana se jugará el fútbol mayor con los encuentros de Primera, Tercera y Cuarta.

QUINTA DIVISIÓN. La programación para la jornada de hoy en cancha de Lechuga es la siguiente: Otamendi FC vs El Junior (10.00), Leones Azules vs Juventud Unida (11.10), Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors "B" (12.20), Deportivo San Felipe vs Mega Juniors "A" (13.30), Desamparados FC vs La Josefa (14.40) y Atlético Las Praderas vs Lechuga FC (15.50). Libre: Real San Jacinto.

TORNEO FEMENINO. Hoy sábado en cancha de Del Pino se jugará la tercera fecha con la siguiente programación: Defensores de La Esperanza vs La Josefa (11.00), Otamendi FC vs Mega Juniors (12.10), Lechuga "B" vs Leones Azules (13.20) y Desamparados FC vs Juventud Unida (14.30).

FÚTBOL MAYOR. La programación completa para mañana domingo es la siguiente:

-La Josefa vs Mega Juniors. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En cancha de Lechuga.

-Atlético Las Praderas vs Real San Jacinto. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En cancha de Otamendi.

-Atlético Las Campanas vs Otamendi. A las 9.00, Cuarta División; a las 10.15, Tercera División; y a las 11.30, Primera División. En Las Campanas.

-Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera; y a las 16.15, Primera. En cancha de Lechuga.

-El Junior vs Juventud Unida. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera División; y a las 16.15, Primera División. En cancha de Otamendi.

-Desamparados vs Leones Azules. A las 13.45, Cuarta División; a las 15.00, Tercera División; y a las 16.15, Primera División. En cancha de Las Campanas.