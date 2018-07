La harina es adictiva y dejarla genera abstinencia

Las harinas son tan adictivas como una droga y eliminarlas de la dieta genera síndrome de abstinencia. Cuáles son sus síntomas y cómo enfrentar el problema. Según afirma Andrea Miranda, médica nutricionista y directora de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral, existe un síndrome, es decir un conjunto de signos y síntomas, denominado abstinencia a los carbohidratos (harinas), más frecuentemente de aparición en personas que hacen dietas estrictas exentas de hidratos de carbono (cereales, panes, pastas, fideos, arroz, azúcar y pan). Para poder explicar esta manifestación, hay que mencionar que en el cerebro existe un área o sistema de recompensa, en donde la protagonista es la dopamina, un neurotransmisor que emite la señal del placer. Cuando esta aumenta, la persona experimenta más satisfacción. Estudios científicos comprobaron que los hidratos generan esa sensación, al igual que otras drogas como cocaína, heroína, morfina y nicotina. El problema surge cuando se siente ese placer al mismo tiempo que se produce una disminución en los receptores de dopamina, lo que conlleva a mayor consumo para lograr el mismo placer. "Cada vez necesitas comer más harinas o hidratos para lograr el mismo efecto del placer. Y cuando no hay hidratos (dietas estrictas y restrictivas sin hidratos), la dopamina disminuye a niveles muy bajos o nulos generando el síndrome de abstinencia", agrega Miranda. "El ritmo de vida que se vive hoy, favorece el desequilibrio bioquímico del cerebro. La carencia de neurotransmisores como la serotonina, sumado a la vida sedentaria y la disponibilidad de comidas poco saludables, hacen que muchas personas desarrollen esta conducta compensatoria que se vuelve adictiva", explica María Alejandra Rodríguez Zía, endocrinóloga y especialista en medicina orthomolecular. La búsqueda compulsiva de carbohidratos puros, como son las harinas refinadas, tiene que ver con una necesidad del organismo de acceder de modo inmediato a energía de fácil disponibilidad. "Cuando ocurre esta demanda, es porque el cuerpo no recibió de manera equilibrada a lo largo del día ese suministro", insiste Rodríguez Zía. Dentro de los síntomas que se pueden encontrar en el síndrome de abstinencia a las harinas están las cefaleas intensas, irritabilidad, fatiga, desgano, náuseas, cansancio y cetosis (ante la ausencia de glucosa por falta de ingesta de carbohidratos, el cuerpo empieza a quemar la grasa para obtener energía generando cetosis). Estos signos pueden llegar a durar entre dos y siete días. Cómo vencen las ganas de comer harinas - Controlar la calidad y la cantidad de los hidratos que se consumen. - Un plan de alimentación balanceado que incluya todos los grupos de alimentos, ayuda a mantener el control. - Planificar cuatro comidas principales, con dos colaciones al día, con opciones light. - Realizar otras actividades que saquen del foco de la comida. - Servir solo la porción que se va a comer. - No llevar fuentes con comida a la mesa. - Cerrar los paquetes de galletitas una vez quitada la cantidad saludable a consumir.» Comprar solo lo que se va a comer. Por Alejandra Boldo



La harina es adictiva y dejarla genera abstinencia

