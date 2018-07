Con tres proyectos en discusión, el jueves se vota la creación del Defensor del Pueblo

P U B L I C



En la comisión de Legislación del Concejo Deliberante están en consideración los proyectos del peronismo, Cambiemos y UV Calixto Dellepiane. Similares en esencia, difieren en el modo de elección del cargo. Mañana habrá una reunión especial para tratar de llegar a un acuerdo. De lo contrario, todos podrían elevarse a votación. Es uno de los debates más pospuestos en la historia contemporánea del Honorable Concejo Deliberante. Y por más que no estaba en la agenda legislativa inmediata de ninguna bancada, el devenir de la puja política lo trajo de golpe al centro de la escena. Este jueves a las 18:30, toda la atención de la segunda sesión ordinaria de julio se volcará sobre la votación de la creación de la Defensoría del Pueblo de Campana, para la que hay tres proyectos en discusión y poco margen para un acuerdo definitivo. Es que hubo menos de un mes para tratar de encontrar consenso alrededor de las características, modo de elección y facultades del Defensor del Pueblo, figura con la que cuentan desde hace años varios distritos argentinos para custodiar los derechos e intereses de sus ciudadanos ante los municipios y las empresas de servicios públicos. El Gobierno peronista siempre bloqueó su votación; temía que el cargo significara palos en la rueda para la gestión. Además, en el fondo era una de las banderas de su némesis político, Carlos Cazador. Pero lo cierto es que la actual gestión no tiene mucho más interés en su aprobación. Cambiemos se vio obligado a meter manos en el tema luego que el peronismo pudo liberar de la comisión de Legislación su proyecto, donde "dormía" desde el mes de abril. Los bloques del PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador se valieron para eso de la moción de preferencia, un procedimiento polémico -aunque válido- que permite despachar de forma automática expedientes que están paralizados en las comisiones del HCD. Para lograrlo, contaron con el apoyo de la UV Más Campana. Durante esa misma sesión se dijo la fecha de votación: 19 de julio. De inmediato, el presidente de la bancada oficialista, Carlos Cazador, salió a recordar que en Legislación también yacía su histórico proyecto de Defensoría del Pueblo, y que era el único que estaba dispuesto a acompañar si el peronismo insistía con que los aspirantes al cargo deben surgir a propuesta de la oposición. Así lo manifestaba frente a la consulta de La Auténtica Defensa: afirmó que, de no haber acuerdo, "ese mismo día vamos a sacar nuestro proyecto para que vaya a recinto, y se votará en función de las dos propuestas, que tienen algunas cuestiones parecidas, y algunas no tanto". Este sábado, en contacto con LAD, la titular del bloque del PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, confirmó que la redacción de su proyecto fue modificada con la intención de acercar a las partes. "Justamente, ahora estoy trabajando en la comparación de los tres proyectos y puliendo el nuestro, que es el que tiene dictamen", afirmó la edil. El lunes habrá una reunión que perfilará el debate del jueves. El tercer texto sobre Defensoría del Pueblo que se sumó a Legislación está a cargo de la UV Calixto Dellepiane. En esencia es similar a los otros dos, pero transita por una avenida del medio en lo referente al modo de elección del defensor. A diferencia del PJ-UC y FR, el vecinalismo propone una "convocatoria abierta" y la designación del mejor candidato por la mayoría simple de los votos. Y, a contramano de lo que quiere Cazador, autoriza la investidura de personas que ejerzan en paralelo "cualquier actividad pública o privada". Es decir, que la identificación política y la trayectoria partidaria no anula la posibilidad de llegar al cargo. Hace algunas semanas pasó por Campana el defensor del pueblo de Pilar, Juan Pablo Trovatelli, quien en el marco de una ronda de consultas iniciadas por los bloques peronistas del PJ-UC y FR, remarcó que su rol requiere total autonomía funcional e ideológica al signo político de turno en el municipio. La tercera vía propuesta por el vecinalismo es la carta que juega Axel Cantlon para lograr hacer coincidir en su texto las voluntades de los bloques más grandes. Si las modificaciones en las que afila el lápiz Soledad Calle no convencen a Cambiemos, su proyecto no será votado. Si esto ocurre, la misma gentileza devolverá el peronismo a la iniciativa oficial. Lo que no parece probable es que después del jueves Campana sigua siendo un distrito sin Defensor del Pueblo. Lo único que falta saber es cuál espacio político plantará bandera y podrá decir que conquistó un desafío que por años pareció inalcanzable.

Con tres proyectos en discusión, el jueves se vota la creación del Defensor del Pueblo

