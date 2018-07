Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CALLES COMPLICADAS "En Otamendi, a sólo dos cuadras de la plaza, el estado de las calles es tristísimo. Sarratea y Chapuis y Chapuis y Cabrera. Parece más un asentamiento que un barrio que, además, va a ser vecino a un Parque Nacional", nos escribió David Sosa. "Vivo en el Malvinas, esta imagen es de la calle Crosio y Melo, allí pasa el colectivo 228 todos los días, se rompe la calle, el Municipio no la arregla y la empresa de colectivos no se hace cargo", expresa Claudio Ortega esperando pronta resolución.





#QuejaVecinal La Pampa y Alferi barrio Lubo. Calle totalmente a oscuras. Los vecinos piden que se reparen las luminarias existentes. pic.twitter.com/E0uC4iPNiO — (@dantrila) 12 de julio de 2018 #QuejaVecinal Colectora Sur, French y Pueyrredón, otra vez, vergonzosa costumbre de comerciantes y vecinos. Notable cantidad de bolsas de pollo reiterado al hartazgo, lo que implica un comercio gastronómico sin el canasto reglamentario, vecinos que no cuidan la imagen del barrio pic.twitter.com/XGff6TXrTb — (@dantrila) 12 de julio de 2018

Quejas Vecinales

