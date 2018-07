Las PyMEs crecen en la web y en las redes

P U B L I C







Gastón Boechat

Un negocio local es aquel que ofrece productos o servicios en un establecimiento determinado y requiere que sus clientes acudan al mismo para consumirlo. Hoy te dejo 10 consejos y una promo. Independientemente del rubro (tiendas de ropa, un spa, tintorerías, servicios médicos, hasta una remisería o un desarrollo habitacional) un negocio local "necesita" que el cliente acuda a su establecimiento para comprar el producto o servicio. La principal diferencia entre el marketing de un negocio local y uno que no lo es, radica en la territorialidad, un negocio local necesita ser encontrado físicamente y generalmente su principal área de influencia y target está en sus alrededores. A continuación te dejo 10 consejos que pueden ayudarte a lograr captar la atención de tu target. Recuerda por supuesto, que según tu negocio, giro y filosofía algunas ideas te servirán mejor que otras. 1. Tu Local debe hablar de ti. Que tu local proyecte tu marca y la importancia que les das a tus clientes, no a tus productos o servicios. Cuida los detalles: limpieza, olores, mantenimiento, orden y accesibilidad. Destina áreas cómodas para el tránsito de tus clientes y ofréceles la experiencia que deseas vivan en tu negocio. Sin lugar a dudas, cuando les comento cada uno de estos detalles hacen la diferencia en la experiencia del cliente. 2. Publicidad en tu Local. Es muy importante que inviertas en una buena señalización externa, un buen anuncio luminoso que atraiga la atención de forma inmediata. Acompañado de carteles, displays o pizarras, según sea el caso, para que sea accesible conocerte mejor, saber qué ofreces y cómo pueden adquirir tus servicios/productos. También es genial que tengas a la mano folletos o volantes con esta información, habrá gente que no tenga tiempo para comprar en ese momento, pero se puede llevar información para recordarte y hacerlo después. 3. Publicidad Local y Especializada. A la hora de elegir qué medios usar para promocionarte, cuida mucho que sean locales y si tú negocio lo amerita que sean también especializados. La mejor publicidad para estos negocios es aquella que está segmentada por zonas específicas de mercado. Algunos ejemplos: Revistas o Periódicos Locales, volantes, espectáculos, directorios de comercios. 4. Cross Selling. Arma paquetes de servicios para cruzar tus ventas e incrementarlas. No importa tu giro de negocio, igual que en McDonalds puedes ofrecer productos complementarios para cada compra. Aprovecha las ventas cruzadas, promociones, incluso kits o paquetes. 5. Productos Secundarios. No dejes que todo tu negocio gire en torno del producto o servicio estrella, desarrolla otro tipo de productos/servicios que te permitan tener ingresos extras. Busca una entrada extra, que signifique que otro tipo de clientes puedan llegar a tu negocio por ellos, aunque aún no se hayan decidido por el producto o servicio principal. 6. BTL para PyMEs (Below the line, o publicidad no tradicional). Hacer atractiva y fuera de lo común tu promoción es una de las mejores formas de diferenciar tu oferta de la competencia. Un volante original repartido de forma original. Un cartel único y creativo colocado de forma estratégica. Tarjetas de presentación fuera de lo común que te distingan. Un automóvil que hable de tu marca por donde quiera que vaya. 7. Alianzas estratégicas. Aprender a trabajar en equipo entre PyMEs es una de las mejores estrategias de marketing y de las que menos se ven por ahí. Mira a tus vecinos y revisa cómo entre sus negocios y el tuyo pueden crear mayor promoción, publicidad y ventas. Algunos pueden tener el mismo tipo de cliente que tu negocio, aunque vendan cosas diferentes, recomiéndense entre sí, compartan cartera y presupuestos de marketing. 8. Que te encuentren en el mapa. Al ser un negocio local tu dirección y ubicación es indispensable, por ello debes darte de alta al menos en Google y Foursquare. 9. Haz que sea fácil recomendarte. Una de las principales razones por las que la mayorías de las PYMES vende es gracias a la "recomendación", así que tener un buen Plan de Referidos es indispensable. Las grandes marcas y empresas saben de la importancia de referir clientes por tal motivo, no solo las PYMES utilizan esta estrategia. 10. No olvides estar Online. Ya es hora de que entiendas que por muy pequeño o sencillo que sea tu negocio debes estar en internet, y estar bien. Eso quiere decir contar con una página web orientada a tus clientes, con información valiosa que genere confianza, en la que tengas evidencias de tu calidad y resultados. Según tu mercado, las redes sociales también forman parte importante de tu estrategia online. Es fundamental que toda tu estrategia digital esté dirigida por alguna agencia con experiencia, la cual pueda administrar tu sitio, tus redes sociales, arme tus campañas y te guíe en el proceso. Habitualmente una vez que la empresa tiene su sitio online, se cree que se ha finalizado un proceso, y todo lo contrario. Cuando finalizamos y subimos nuestro sitio a internet, es momento de trabajar en la generación de contenido, el armado de campañas publicitarias para dar a conocer nuestro sitio, y poner en marcha nuestras redes sociales. Los últimos datos estadísticos, son contundentes; las PyMEs que tienen en cuenta los items que les comenté con anterioridad, amplían sustancial-mente las posibilidades que las ideas se conviertan en emprendimientos y los emprendimientos en PyMEs. Como siempre espero que esta información te sea de utilidad, puedas implementarlo de inmediato y obtener resultados consistentes en tu empresa. Para continuar con nuestro plan de referidos, todas aquellas empresas que quieran hacer o reacondicionar su sitio, y refieran que han leído esta nota, le regalaremos 75.000 envíos masivos para realizar Email Marketing. Gastón Boechat / NewGraph Agencia Digital / info@newgraph.com.ar





Las PyMEs crecen en la web y en las redes

Por Gastón Boechat

