Reunieron más de 2 mil firmas contra Chevallier en apenas dos semanas

Desde Vamos Campana se mostraron "contentos" por las adhesiones logradas a su iniciativa y aseguraron que la alternativa que gestiona el Municipio es fruto de los reclamos contra "el monopolio de esta empresa".

Desde el espacio ciudadano Vamos Campana iniciaron una campaña para reunir firmas "contra el monopolio de Chevalier" que, en dos semanas, ya reunió "más de 2 mil firmas".

En ese sentido, y dado el reciente anuncio oficial sobre la llegada de un servicio charter a la Ciudad de Buenos Aires alternativo a esta empresa, aseguraron que la iniciativa "va logrando resultados".

"Esto se dio porque logramos instalar fuertemente la cuestión del monopolio de Chevallier. Ahora vamos a ver si la propuesta oficial realmente rompe con la posición dominante de la empresa", expresaron.

"Hace tiempo, venimos reclamando por la situación de la empresa Chevallier, la cual brinda un mal servicio a cambio de una excesivo valor del pasaje", explicó Alejo Sarna. "Su condición monopólica hace que tenga la libertad de hacer lo que quiera con los usuarios,porque si no usas sus servicios no podés viajar a Capital Federal porque no hay otra opción en el mercado. Esto es tener una posición dominante. Así fue que decidimos iniciar esta campaña de firmas en la red change.org con el fin de que las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación escuchen los reclamos de miles de campanenses que a diario sufren los abusos de la empresa", agregó el joven dirigente de Vamos Campana.

Por su parte, "Ruli" Galarza, de Vecinos por Campana en Vamos Campana, agregó: "Esta es una muestra más de que nosotros respetamos el contrato tácito que hacemos con los vecinos y vecinas, y que más allá de lo que pasa en las elecciones, seguimos estando junto a ellos ayudándolos a que sus problemas sean resueltos por quienes asumieron las responsabilidad de gobernar. Que se hayan iniciado gestiones para crear un servicio charter es una avance, pero vamos a insistir en que lo fundamental es romper definitivamente con el monopolio".

En tanto, Carla Navazzoti aseguró: "Está iniciativa la comenzamos con la convicción de continuarla hasta lograr el objetivo. Hasta no saber de qué se trata exactamente la propuesta oficial, y no saber si está realmente rompe con la posición dominante de la compañia, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir juntando adhesiónes para que nuestra postura de ponerle un fin real al monopolio cobre más fuerza".

Finalmente, Karina Vera remarcó que desde Vamos Campana se está "trabajando seriamente en la cuestión Chevallier, pero también en muchas cuestiones que los vecinos tienen que afrontar en la cotidianidad y que merecen una rápida respuesta".