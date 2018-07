Concejales del PJ-Unidad Ciudadana fueron convocados por vecinos del barrio Lubo ante el mal estado de las calles del lugar. "Hay barrios en donde los vecinos hacen rally todos los días", señaló irónicamente Osvaldo Fraticelli. "Resulta irónico que en nuestra ciudad el Municipio organice una competencia como la del rally, cuando las calles de los barrios lucen como la esquina de Jujuy y Cordeu, con pozos de gran tamaño, pérdidas de agua y un sinsabor constante de quienes a diario se ven obligados a pasar por este lugar" explicó el Concejal Luis Chesini, haciendo referencia al malestar recogido por parte de algunos vecinos por la organización del evento automovilístico que tiene lugar en nuestra ciudad este fin de semana. Según explicaron los concejales del PJ-Unidad Ciudadana fueron convocados por vecinos del barrio Lubo, quienes denunciaron el mal estado de las calles del barrio. Por su parte, el concejal Osvaldo Fraticelli aseguró: "Hay barrios en donde los vecinos hacen rally todos los días. Ellos nos cuentan que han agotado distintas instancias de reclamo, sin respuesta. Y en casos como en Otamendi, por ejemplo, las máquinas aparecen cuando el rally tiene que pasar por el barrio. El resto del año, el mantenimiento brilla por su ausencia, y otras cuadras ni siquiera tienen esa suerte. Pero es todo un despropósito ver como se utiliza a los trabajadores municipales para los preparativos de la competencia, y no para resolver los problemas cotidianos de la gente". En cuanto a la visita al Lubo, José Insausti explicó que "este pozo tiene unos 50 centímetros de profundidad, y se generó por una pérdida de agua que hace meses ABSA se niega a reparar. No sólo nos preocupa el tránsito, sino la integridad de vecinos y chicos en bicicleta que pueden sufrir un accidente cayendo en tamaña rotura". Por último, los concejales peronistas señalaron: "Existe un gran abandono del mantenimiento de infraestructura en toda la ciudad, que las obras nuevas no pueden ni deben reemplazar, sino complementar. Presentaremos un proyecto para hacer visible esta situación, y que el Municipio tome urgente cartas en el asunto. Pero en la desidia, quedan en claro que las prioridades para esta gestión son otras".

Desde el PJ-UC:

Piden por el mantenimiento de las calles de la ciudad

