P U B L I C



En las últimas semanas, fueron noticia éstos temas, por iniciativa del Consejero Escolar Alejo Sarna, quien hizo visible públicamente algunas cuestiones que no se conocían. En relación con el Servicio Alimentario Escolar, lo que hay que saber es que este servicio que antes era dirigido y administrado directamente por la Provincia, ahora, a través de un Convenio se trasladaron algunas funciones al Municipio de Campana y otras las reserva todavía el Gobierno provincial; y se extendió a todos los establecimientos educativos, porque antes sólo se prestaba en algunas escuelas y no en todas. Antes los proveedores del servicio alimentario, eran varios y se contrataban directamente por el Consejo Escolar con los procedimientos y normativas que exige la Dirección General de Escuelas. Hoy el proveedor es una única empresa que recibe un listado total de estudiantes por establecimientos, a los cuales debe proveer de toda la mercadería que cumpla con las especificaciones y exigencias requeridas. El grave problema del servicio alimentario escolar, según lo que pude recabar de la charla con distintos docentes es la falta de actualización de los listados de los estudiantes; y por lo tanto se entregan menos cantidad de raciones; también la falta de infraestructura (llámese heladera, cocina, sillas y mesas) para los establecimientos que antes no tenían SAE y ahora deben cumplir con ese servicio; y también la disminución de las raciones que se entregan por estudiante; dado que en los lugares más carenciados los chicos consumen mucho más y los padres no pueden ayudar a la escuela para complementar el servicio; a diferencia de los servicios alimentarios en los lugares donde antes no se daban, donde los padres colaboran para mejorar el servicio pero la mayoría de los chicos reciben alimentos suficientes en sus hogares. Las denuncias respecto a alimentos en mal estado, debe ser algo que requiere la intervención urgente del órgano que otorgó la autorización al proveedor del servicio; a través de los órganos que actualmente poseen facultades en el área de Educación, como el Consejo Escolar o Jefatura Distrital para informar o requerir la intervención de provincia; y por otro lado, el Municipio de Campana, respecto a las facultades que le han sido delegadas por el Convenio SAE ya suscripto. Respecto al tema de los equipos de orientación escolar, creo que el desmembramiento de los Equipos de Orientación Escolar basados en la Resolución DGE 1736/18, impuesta por el Gobierno provincial sin participación ni opinión de los trabajadores de la educación, se trata de una decisión unilateral que sólo genera un nuevo foco de conflicto dentro de la ámbito educativo. Con esta medida se busca emparchar la educación pública, avanzando sobre derechos adquiridos de los trabajadores, y fundamentalmente, afectando directamente a niños, jóvenes y adolescentes del nivel inicial, primario y secundario involucrados. En mi opinión, la educación pública requiere reformas importantes para evitar que siga deteriorándose como lo viene anunciando hace décadas, pero la forma de reflotar la educación pública es uniéndonos para definir una política pública educativa que nos sirva de guía para que todos podamos sumarnos al esfuerzo de la mejora. Ojala lleguen momentos de consensos.





Opinión:

El Servicio Alimentario Escolar y los Equipos de Orientación

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: