Empezó el mes de julio, la devaluación cambiaria se tomó un respiro (la paridad retrocedió desde $1,70 desde el máximo histórico de $/USD 29,66 del 29 de junio pasado), pero nadie en torno a Cambiemos puede presentarlo como una buena noticia pese (o debido) a la retórica siempre optimista que caracterizó al gobierno. Devaluación cambiaria, recesión económica e inflación requieren un relato, cuyo sujeto preferiría no narrar. A su favor el oficialismo mantiene el blindaje mediático, que fue notorio en el reciente caso de los aportantes truchos a la campaña bonaerense del PRO: más de 500 personas que viven en barrios carenciados de la provincia y reciben planes sociales fueron usadas para completar una lista ficticia de financistas que lavaron dinero. La gobernadora Vidal salió del tema acusando al denunciante de kirchnerista. En cuanto al relato económico de Cambiemos, el ex funcionario gozoso de propaganda mediática, Carlos Melconian, sostuvo la semana pasada: "con la plata del FMI no alcanza y el país deberá volver a tomar deuda en los mercados". La primera mitad de su afirmación es cierta, y casi obvia teniendo en consideración que se fugaron en tres meses de crisis cambiaria el equivalente al total del primer desembolso anual del préstamo "stand by" a liquidarse según el siguiente esquema: USD 13.400 millones en 2018, USD 11.700 millones en 2019 y USD 24.900 millones en 2020. Desde fines de abril a la fecha el gobierno perdió USD 12.000 millones de reservas del Banco Central para abastecer la demanda de dólares de ahorristas privados. La mitad del primer desembolso de 2018 (USD 7.500 millones) se destinó íntegramente a financiar la fuga. Ante ese panorama, la cifra que girará el Fondo en 2019 luce poco aliviadora, mientras el esfuerzo fiscal para obtenerla es grosero: estimado en USD 11.000 millones al tipo de cambio corriente, según publicó el diario La Nación en su edición del pasado viernes. Nos piden que ahorremos una suma similar a la que van a prestarnos. Siguiendo con el argumento de Melconian, la segunda mitad es falaz. Por un lado, no es "el país" sino "el gobierno" o, como ocurrió en ciclos previos de endeudamiento en Argentina, "el sector privado impulsado por el esquema de incentivos macroeconómicos marcado por la política pública", quien sale a tomar deuda. Una diferencia de la Argentina de 2018 respecto de otros ciclos de endeudamiento externo como los que acabaron en el default de 1982 y 2001, es que "el gobierno" es el principal agente tomador de deuda. No obstante lo cual, el ratio de deuda externa - PIB es altísimo: superior al 60%. Otra diferencia es que el esquema cambiario actual es más flexible, no obstante lo cual la devaluación cambiaria alcanzó niveles estrepitosos, similares al salto cambiario de la salida de la Convertibilidad. Por otro lado, el argumento de Melconian es falaz porque "el país" ya está tomando nueva deuda en los mercados. Habiendo ingresado en la etapa que los libros de texto califican como "ciclo vicioso del endeudamiento externo", el gobierno está emitiendo deuda para cubrir los vencimientos de la deuda ya emitida. El pasado miércoles 11 de julio vencían USD 1.200 millones de obligaciones en Letes, de las que el gobierno pudo renovar menos de la mitad y para cubrir las necesidades de financiamiento debió emitir un nuevo bono, en moneda dual, por el que recibió USD 1.700 millones. Según especialistas ese bono "rifa" al país brindando amplias ventajas a sus acreedores. A su vez, el gobierno miente respecto a las necesidades de financiamiento en dólares para los próximos años. El "programa financiero" presentado por el Ministro Dujovne ante inversores estadounidenses la semana pasada proyectaba necesidades de fondos por USD 4.200 millones para 2018 asumiendo la renovación del 100% de las Letes, y no menos del 50% como ocurrió la semana pasada. El panorama luce preocupante por donde se lo mire: ajuste, recesión, necesidad de dólares, devaluación, altas tasas de interés, más recesión, devaluación...



Opinión:

La deuda narra la historia

Por Mara Pedrazzoli

