Docentes universitarios no retomarán las clases después del receso invernal

Es por la falta de un acuerdo paritario y en rechazo al ajuste presupuestario. En la UNLu, el Consejo Superior instó al rectorado a privilegiar con los fondos asignados el pago de salarios y el sostenimiento de las becas, pasantías y viajes curriculares. Las federaciones de docentes universitarios CONADU y CONADU Histórica resolvieron no iniciar las clases luego del receso de invierno con cese total de actividades, a partir del 6 de agosto, en protesta con la situación económica y el recorte presupuestario, y convocaron a una marcha nacional universitaria de docentes, estudiantes y no docentes, en defensa de la Universidad Pública con fecha a definir. El Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, detalló: "El Gobierno no tiene voluntad para discutir una propuesta salarial distinta al 15% de aumento que ya nos hicieron en marzo. Y el ajuste presupuestario va a significar que en algún momento se produzcan pérdidas de fuentes de trabajo en las universidades." Y sostuvo que "es necesario que podamos ir sumando a otros sectores con un reclamo generalizado sobre la situación universitaria." Desde la CONADU exigen el aumento salarial del 25%, cláusula gatillo de actualización por inflación, jerarquización salaria del CCT, recomposición del Nomenclador, garantía salarial, regularización de docentes contratados y ad honorem, mayor presupuesto para las universidades, la ciencia y la tecnología, entre otras demandas. En este marco, la continuidad de la medida será evaluada en un nuevo Congreso Nacional Extraordinario el viernes 10 de agosto. AJUSTE PRESUPUESTARIO La Universidad Nacional de Luján determinó que en los próximos meses las partidas presupuestarias fijadas por el Gobierno nacional se destinarán de formar prioritaria "al pago de salarios y al financiamiento del Programa de Becas Estudiantiles, del Programa de Becas de Investigación, del Programa de Pasantías Internas Rentadas y Viajes Curriculares". También faculta al Rectorado "a suspender la ejecución de gastos y/o pagos que no sean indispensables para el normal desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad". La directiva obedece a una resolución aprobada el 6 de julio por el Consejo Superior. Responde a la falta de financiamiento de la casa de estudios que -como en el 2017- no estuvo incluida en el anexo de fondos adicionales dispuesto por la Ley de Presupuesto nacional. Los $1.234.879.427 destinados a la Unlu no serían suficientes para sostener su plena actividad para el resto del año. "El Presupuesto aprobado no contempló el incremento de fondos para gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales, los que resultan imprescindibles en función del acrecentamiento de tales gastos productos del proceso inflacionario y de la política de aumento de tarifas promovida por el mismo Gobierno Nacional", expone la resolución en sus considerandos.

Docentes universitarios no retomarán las clases después del receso invernal

