P U B L I C





Sin Dios nada somos, porque Él es nuestro Padre, protector, y guía confiable. A veces se tienen o podemos tener tesoros, y no nos damos cuenta, o no somos capaces de valorarlos, la Fe en Dios, es un gran tesoro, las dificultades ponen a prueba nuestra Fe, y ahí que de nada sirve una fe muerta, sino una Fe viva. Para tener la Fe viva que nos salva hay que creer de todo corazón en que solo Jesús nos puede salvar, y que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Por Fe, aceptamos lo que dice la Palabra de Dios y creemos y recibimos por la Fe, la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Dice La Biblia que; "Sin Fe es imposible agradar a Dios" (Hebreos 11,6) es decir; los que No confían en Cristo para arrepentimiento y perdón de sus pecados, no pueden ser beneficiados con la misericordia y bondad de Dios (que los quisiera perdonar), pero ellos no quieren esa Fe, para aceptar el perdón a través de ella. ¿Qué es la Fe? "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." (Hebreos 11:1) Dios invita a todos a los pecadores a levantar su mirada de Fe, hacia la cruz en donde su propio Hijo sufrió el juicio en nuestro lugar, hecho pecador por nosotros y confiar en su ofrecimiento a favor nuestro. ¿De dónde proviene la Fe? "Así que la Fe es por el oír, y el oír, de la Palabra de Dios". (Romanos 10:17), para acercarnos a Dios debemos creerle, a través de La Biblia y recibiremos la Fe, que es algo individual, así como lo es el arrepentimiento y la salvación. Nadie puede tener la vida de otra persona, ni vivir por la fe de otros, existe un principio personal en cada fase de la vida y de la práctica del cristianismo. Ten fe en Dios, la Fe abre las puertas de la respuesta de Dios para ti. Medita en la Palabra de Dios cada día para que sea fortalecida tu Fe. ¿Necesitas algún milagro de Dios? Confía en El, habla con El a través de la oración, nada es imposible para Él. Quisiera que Dios permita a cada uno meditar en este tema y ser beneficiados con la Fe en Jesús, su sacrificio, su guía y sus preciosos resultados. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Por Mirta Dappiano



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: