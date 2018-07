Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni Nuevamente les traemos a todos los lectores valiosos conceptos espirituales, por medio de respuestas que el estigmatizado Giorgio Bongiovanni dio al público italiano durante este año. Giorgio: Todo lo que Jesús revela sobre la venida del Consolador está sucediendo. Él habla de hoy, de este tiempo: el Espíritu de la Verdad ha venido, está aquí con nosotros desde 1952; Eugenio Siragusa le ha representado perfectamente y aquel que os está hablando ahora está continuando la Obra del Consolador. Cuando Jesús decía: "Yo no os puedo hablar de las cosas celestes" se refería al cosmos, al universo, a las dimensiones superiores, al renacimiento del hombre en la carne, a todo lo que nosotros estamos viviendo, a la realización de nuestra espiritualidad, que es necesaria para prepararnos a Su Segunda Venida; además de la Resurrección: "... Un poquito y no me veréis más; y otro poquito y me veréis..." Os matarán y os perseguirán en las sinagogas: las sinagogas hoy simbolizan la sociedad en la que trabajamos y vivimos; a nosotros no nos aceptan por lo que decimos. Cuando el Señor habla de persecuciones, se refiere a dos mil años de historia, durante los cuales muchos mensajeros han sido matados, perseguidos y quemados en la hoguera. Hoy sin embargo la persecución, la tribulación y la incomprensión son sobre todo interiores, no vienen solo de parte de quien no cree en nosotros; quizás en este último caso sea un input para seguir adelante. Nosotros nos perseguimos a nosotros mismos y tribulamos por nuestras limitaciones y miedos. "YO HE VENCIDO AL MUNDO" significa "¡YO HE VENCIDO EL MIEDO! El mundo, es decir todo aquello que la materia expresa donde no está el espíritu, se manifiesta por miedo, por instinto de supervivencia, en la mejor de las hipótesis; o de lo contrario por instinto de poder y violencia, que no se debe solo al odio, sino sobre todo al miedo de perder el dominio, el dinero, el territorio, la materia, la mujer, la guerra. Cuando Jesús dice: "Confiad, yo he vencido al mundo", quiere decir que si vencemos al mundo, vencemos el miedo. Por consiguiente, si somos conscientes de nuestra eternidad y somos redimidos por Cristo, nosotros venceremos al mundo. Jesús dice: "Os perseguirán, pero escucharéis al Consolador que hablará de las cosas celestes". Las cosas celestes, es decir, el Conocimiento, nos permiten vencer al mundo, alcanzar la libertad. Sigue diciendo: "¡Fuerza". Esto significa que no basta hacer lo que hacemos, es decir operar, ayudar a los niños, dedicarse al activismo a través de Our Voice, a antimafia o a la espiritualidad, divulgando el mensaje. ¡No es suficiente! Nosotros tenemos que dar otro paso. El Evangelio se vive a pasos y en nuestra vida, el paso sucesivo tiene que ser: ¡yo he vencido al mundo! ¡Atención! Cristo no lo dijo después de que había resucitado, sino cuando Su Obra estaba en su punto máximo. Después de la Resurrección habría podido presentarse ante los apóstoles y decir: "Habéis visto que he vencido al mundo?", hubiera sido incluso lógico porque resucitar de entre los muertos es un poder que tienen los dioses, los Seres Crísticos, los Avatar. El Señor en cambio lo dice cuando es hombre. Jesús de Nazareth, personificado por Cristo, lo dice antes de entrar en el Getsemaní, antes de ser arrestado, azotado, condenado, clavado en la cruz, antes de resucitar. Sólo Jesús sabía que tenía que morir; el pueblo le acababa de acoger con las palmas y no estaba al corriente de lo que los fariseos estaban complotando en contra de Él. El Señor se dirige a Sus amigos y también a nosotros, proyectando sus mismas palabras a dos mil años después: "Si alcanzas el Conocimiento, cualquier cosa que tengas que afrontar, serás libre, porque has vencido al mundo". Si todavía no somos así, tenemos que comprender que este es el camino que nos llevará a la victoria, en el Reino de los Cielos. Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

"Fuerza, yo he vencido al mundo!" (Juan 16,33) - Segunda parte

