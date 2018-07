Publicidad Bélgica es un país bastante pequeño (poco más de 30.000 Km2) que se encuentra en el noroeste de Europa entre Francia, Luxemburgo, Alemania y Holanda. Su capital y ciudad más poblada es Bruselas. Muchas veces se confunde a Bélgica y se la incluye dentro de los Países Bajos (Holanda). Esto es básicamente porque hasta el siglo XVI los Países Bajos Borgoñones incluían los actuales territorios de Holanda, de Bélgica, de Luxemburgo, de la región francesa de Nord-Pas-de-Calais, en el Norte de Francia y de una pequeña parte de la Alemania actual. Bélgica es conocida en Europa por albergar las instituciones de la Unión Europea y la OTAN, una responsabilidad que le otorga una imagen de seriedad que no es tal, ya que este país es de todo menos aburrido. Aquel que lo ha visitado se habrá dado cuenta. También es un país válido para cualquier tipo de viajero donde la cultura se cuida y se mima. Cuenta con una intensa historia, hermosas ciudades medievales, rica y variada gastronomía, buena cerveza y mucho ambiente en sus calles. Sus habitantes saben vivir y eso se nota al pasear por las calles, plazas o canales de sus hermosas ciudades. Razones para visitarla hay muchas y variadas, pero intentaremos resumir algunas ciudades y atractivos en esta nota: Bruselas (Bruxelles): es la capital de Bélgica y la ciudad más grande y moderna del país. Aquí encontramos algunos de los puntos más icónicos y emblemáticos como la Grand Place (es el estandarte y lugar más transitado de Bruselas. También es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las plazas más bellas del mundo), el Atomium (para la Feria Mundial de 1958, Bélgica decidió construir una estructura de hierro y acero de 102 metros de altura que se ha convertido en uno de los símbolos de Bruselas), o la pequeña escultura conocida como Mannaken Pis. Es la ciudad más cosmopolita del país, y en la que pueden encontrar todo lo que se imaginen: desde una catedral gótica, hasta modernos centros comerciales, plazas y calles llenas de concurridas terrazas. Así mismo es la ciudad de la arquitectura Art Noveau, de las grandes exposiciones de flores en primavera, del comic, de museos como el Fine Arts, donde durante todo el año se llevan a cabo muy interesantes exposiciones. Brujas: Quizás la ciudad con más fama y visitas de toda Bélgica. Pasear por ella es como retroceder en el tiempo varios siglos y tan solo una hora de Bruselas. Canales y paseos en barca, edificios históricos, la deslumbrante Plaza del Mercado. Todo en Brujas, la primera capital del condado de Flandes, es como meterse en un cuento de hadas. Uno de los mejores ejemplos de una ciudad medieval tomada de un cuento de príncipes y princesas, y sus calles llenas de canales los harán sentir que dentro de una escenografía de película de época. Gante: Todas las ciudades Belgas tiene un encanto especial pero Gante está primera en la lista de muchos por su casco urbano medieval, sus canales, sus delgadas torres, museos, su ambiente joven, su castillo o sus animadas terrazas al igual que en Bruselas. Pasear por ella es una delicia y nos da la sensación que está demasiado eclipsada, sin motivo, por su vecina Brujas. Se encuentra ubicada entre Bruselas y Brujas. Los beaterios flamencos: son grupos de viviendas, generalmente aisladas del casco urbano, donde habitaban las beguinas, mujeres dedicadas a Dios y ayudar a los enfermos o minusválidos. Los beaterios flamencos comenzaron a funcionar en el siglo XII y hoy día son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un tranquilo paseo por estas pequeñas comunidades cristianas con sus casas de ladrillo rojo, plazas, iglesias y zonas verdes es algo que hay que hacer si vienen a Bélgica. El silencio sepulcral de estas zonas realmente los impresionarán. Sus museos: Bélgica es un país muy educado, amante de la cultura en todas sus expresiones y esto se traduce en cientos de museos repartidos por todo el país. En cualquier ciudad o pueblo encontrarán un museo que los ayudará a entender mejor la forma de vida de esta gente. Museos para los más pequeños (de Tintín, del comic, del juguete), el Museo Horta, de Van Gogh, del instrumento musical, museos de historia, de ciencias naturales, de arte moderno, del cacao, del automóvil… realmente un sinfín de espacios culturales. Sus castillos: Con un pasado más que movidito en cuanto a conflictos se refiere, dio lugar a que por toda Bélgica encontremos construcciones defensivas, el castillo, y que podamos transportarnos a otra época visitándolos. El Castillo de Freyr, el Castillo de Gante, el de Lavaux-Sainte-Anne cerca de Dinart. Hay más de 100 repartidos por todo el territorio belga. Lovaina: Ciudad universitaria, cuna de la cerveza Stella Artois, ciudad de las bicicletas, del ambiente y la animación. Solo por ver la fachada de su espléndido ayuntamiento gótico (más de 236 esculturas), la barra de bar más grande del mundo en su Oude Markt ( mercado viejo) o el beaterio más famoso de Bélgica, ya merece la pena una visita de esta ciudad a tan sólo 20 minutos de Bruselas. Hay que ir a Lovaina y respirar ese ambiente juvenil rodeado tanta historia y aprender a esquivar ciclistas. Su chocolate: Seguramente casi todos oyeron alguna vez hablar de su afamado chocolate y la bombonería belga. Un país que produce al año más de 172.000 toneladas de chocolate en sus más de 2000 chocolaterías debe de significar algo. No encontrarán tantas tiendas de chocolate juntas en ningún otro país (ni siquiera en Suiza) y mucha de la gente que visita el país, lo hace pensando en el chocolate justamente. La cerveza: Algo similar ocurre con la cerveza. En Bélgica la cerveza es una tradición arraigadísima, casi una religión, y los amantes del lúpulo y la cebada tienen acá la oportunidad de saciar la sed y experimentar con las más de 600 cervezas distintas que se producen en todo el territorio. Las hay de todos los tipos, graduaciones, colores, sabores y texturas. Pocos países pueden presumir de tal variedad y no es de extrañar que lo llamen el "reino de la cerveza". Algunas de las más conocidas y que recomiendo son Stella Artois (la original belga), Chimay (trapense), Jupiter, Kiek (de cereza), Leffe, Grimbergen o Hoegaarden. Su rica gastronomía: Los belgas son unos grandes gourmets y su gastronomía una finura. Mixtura de la cocina francesa con influencias de otras cocinas internacionales, de hecho son uno de los países con más estrellas Michelín por habitante del mundo. Hay que probar los mejillones con papas fritas (siempre presentes en Bélgica), las albóndigas, las croquetas, las sopas, quesos, el stoemp (puré de papas y verduras), el waterzooi (sopa cremosa con pollo) y de postre los Gofres con su afamado chocolate. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Bélgica

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: