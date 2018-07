Tras la victoria 82-69 de Ciudad de Campana sobre el Campana Boat Club, La Auténtica Defensa dialogó con Damián Lombardi (CBC) y Maximiliano Gutiérrez (CCC) para analizar el juego y también el presente de sus respectivos equipos. "No tenemos que desviarnos de este camino porque estamos muy bien" La derrota del Boat Club ante Ciudad estaba dentro de la lógica. Quizás, lo que no se esperaba, era la gran campaña que está realizando el equipo de la ribera en el Oficial de la ABZC, logrando dos triunfos ante Independiente de Zárate y uno como visitante frente a Atlético Pilar, además de complicarle (y mucho) las cosas al CCC en ambos enfrentamien-tos. Sobre ello, LAD conversó con el base Damián Lombardi, autor de 17 puntos el viernes. -Aunque no les alcanzó para la victoria, volvieron a demostrar que son un equipo aguerrido y difícil para cualquier rival. -Qué bueno que eso se note de afuera, porque es lo que tratamos de hacer. La idea era ganar hoy, pero no tenemos que desviarnos de este camino, porque estamos muy bien. -¿Cuál es ese camino que vienen recorriendo? -Cuando arrancamos el año, la idea nuestra era competir a buen nivel y mantenernos en la A. Pero nos dimos cuenta que estamos para más y que podíamos ganar a pesar de enfrentar rivales de mayor nivel como Atlético Pilar e Independiente. -¿Qué diferencias les marcó Ciudad? -Hoy tuvimos dos bajas de chicos que juegan bastante (NdR: Matías Basso y Alejandro Gallardo) y llegamos muy cansados al final del juego. También en el poste bajo, donde ellos hicieron diferencia, porque nosotros no tenemos tanta altura. Siempre tratamos de entregarnos para disimular esa falta de centímetros, pero hoy se nos complicó contra un pivot de tan buen nivel como Martín Delgado. -Si le ganan a Atlético Baradero, terminan segundos en la A2. -Al inicio del torneo, era nuestro rival por la permanencia. Queríamos ganarles para asegurar la categoría. Ahora vamos a tratar de ganarles para coronar esta primera fase con lo que sería un gran segundo puesto. "Estamos jugando mal para lo que pretendemos, pero lo bueno es que seguimos ganando" El escolta/alero Maximiliano Gutiérrez llegó como refuerzo a Ciudad de Campana desde Presidente Derqui (Federal A) para potenciar a un equipo que, aunque está invicto en el Oficial de la ABZC, tiene su cabeza puesta en el próximo Provincial de Clubes. El viernes, en el triunfo ante el CBC, Gutiérrez aportó 15 puntos y luego dialogó con LAD para contar sus sensaciones sobre el presente del Tricolor. -Venían de un triunfo luchado en Pilar frente a Atlético y en 48 horas tuvieron que trabajar mucho otra vez para seguir invictos. -Estamos jugando mal para lo que pretendemos, pero lo buenos es que seguimos ganando. Creo que hay mucho para mejorar, pero siempre es más fácil entrenar y corregir errores cuando se gana. En cambio, con las derrotas nos ponemos todos más maniáticos, je... -Hay una virtud en ganar sin jugar bien. ¿Por qué lo logran? -Porque tenemos variantes, muchas variantes. No quiere decir que somos los mejores, pero somos un equipo con alternativas ofensivas, con mucho gol y que es atlético. Y estamos sabiendo cómo sacar los juegos adelante en momentos adversos. -Ciudad se armó para el Provincial. ¿La cabeza está puesta en ese torneo? -La realidad es que pensamos en el Provincial. Estamos haciendo un trabajo físico de puesta a punto para llegar en óptimas condiciones al Provincial y quizás por ello es que no estamos tan finos en estos partidos del Oficial de la ABZC. -En lo personal, ¿cómo te adaptaste a este nuevo equipo tras tu experiencia en el Federal? -Los chicos juegan bien, así que es fácil adaptarse. También estoy tratando que ellos se adapten a lo mío, pero es solo un tema de tiempo. SE ENTREGÓ LA COPA "50º ANVERSARIO AMEGHINO SERVICIOS" En el marco de su 50º aniversario y de las acciones que desarrolla para acompañar y promover el deporte en nuestra ciudad, la empresa Ameghino Servicios puso en juego en el regreso del clásico local la "Copa 50º Aniversario Ameghino Servicios" que finalmente se llevó Ciudad de Campana, que se impuso tanto en la primera rueda como visitante, como el pasado viernes en la segunda, como local. El trofeo lo recibió su capitán, Matías Nieto, de manos de Blas Pacheco, Presidente de Ameghino Servicios (foto), en compañía de integrantes de la Subcomisión de Básquet del CCC.



Básquet:

Las repercusiones del clásico

