GOLEADOR. IGNACIO MORONI CONVIRTIÓ SIETE TANTOS PARA LA DANTE ALIGHIERI EN MOSQUITO. Se programaron tres jornadas para que todos los equipos pudieran disputar al menos un partido antes del receso invernal. La semana que pasó fue la segunda de competencia en el Torneo Intercolegial de Baby Fútbol que regresó al Club Plaza Italia. Fueron tres jornadas de acción, porque se programaron partidos martes, jueves y viernes para completar la primera fecha. Los resultados, por categoría, fueron los siguientes: -Cebollitas: La Escuela 1 venció 7-5 a la Escuela 7; y el Colegio Dante Alighieri derrotó 9-2 a la Escuela Normal. -Mosquito: El Colegio Dante Alighieri superó 12-3 a la Escuela 22; Santo Tomás de Aquino "C" venció 9-3 a la Escuela 17; el Colegio Aníbal Di Francia derrotó 6-2 a la Escuela 1. -Baby: El Colegio Dante Alighieri le ganó 16-1 a la Escuela 27 "B"; el Colegio Siglo XXI "A" superó 5-4 a la Escuela 1; Colegio San Roque "B" derrotó 6-4 a la Escuela 17; Santo Tomás de Aquino "A" igualó 4-4 con la Escuela 27 "A"; y la Escuela 2 le ganó 13-2 a Siglo XXI "B". POSICIONES BABY ZONA A: 1) Aníbal Di Francia, Escuela 13 "A" y Siglo XXI "A", 3 puntos; 4) Santo Tomás "A" y Escuela 27 "A", 1 punto; 6) San Roque "A", Escuela 14 y Escuela 1, sin puntos. BABY ZONA B: 1) Escuela 2, 4 puntos; 2) Dante Alighieri, San Roque "B" y Escuela 13 "B", 3 puntos; 5) Santo Tomás "B", 1 punto; 6) Siglo XXI "B", Escuela 27 "B", Escuela 22 y Escuela 17, sin puntos. MOSQUITOS: 1) Escuela 5, Dante Alighieri, Santo Tomás "C" y Aníbal Di Francia, 3 puntos; 5) Escuela 17 y Santo Tomás "B", 1 punto; 7) Escuela 22, Escuela 17, Escuela 1 y Santo Tomás "A", sin puntos. CEBOLLITAS: 1) Escuela 1, Dante Alighieri, Escuela 17 y Santo Tomás, 3 puntos; 5) Escuela 7, Escuela Normal, Escuela 22 y Escuela 5, sin puntos. PIOJITOS Y CHICAS Además, esta semana que pasó, también se jugaron partidos de la categoría Piojitos (la Escuela Metegol y Sportiva F5 igualaron 3-3) y del Sub 11 Femenino (el Colegio Santo Tomás de Aquino empató 6-6 con el Colegio Siglo XXI). RECESO INVERNAL Dado que las próximas dos semanas son las vacaciones de invierno en los diferentes establecimientos escolares, el Torneo Intercolegial del Club Plaza Italia retomará su actividad la semana que comienza el 30 de julio, cuando los chicos regresan a clases.

CEBOLLITAS. LA DANTE DEBUTÒ CON UN TRIUNFO (FOTO: SAMANTA D´AMARIO)





CONTENTOS. SAN ROQUE "B" SALUDA TRAS SU VICTORIA (FOTO: ANDRÈS RAJOY RIVA)







ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. LOS CHICOS JUEGAN ENTRE LAS TABLAS Y LOS GRANDES ACOMPAÑAN DESDE EL TABLÓN.

Baby Fútbol:

Se completó la segunda semana de partidos en el Club Plaza Italia

