El Violeta enfrenta el martes por la noche a UAI Urquiza en cancha de Chacarita. De la Riva mantendría una duda en la alineación. Con entrenamientos pautados para hoy y mañana, el plantel de Villa Dálmine cerrará su preparación para enfrentar a UAI Urquiza en el duelo que sostendrán por la primera ronda de la Copa Argentina este martes desde las 21.10 horas en cancha de Chacarita Juniors. Será el primer compromiso del nuevo equipo que todavía está acoplando Felipe De la Riva. Es que el Violeta no pudo retener la base del plantel de la pasada campaña y, por ello, el entrenador se encuentra abocado a tratar de ensamblar las nuevas piezas para este compromiso que le quedó programado en medio de la pretemporada (para el inicio del campeonato del Nacional B todavía falta un mes). Todo indica que respecto a la última presentación de Villa Dálmine en mayo pasado en Tucumán frente a San Martín (empate 3-3 y eliminación por ventaja deportivo a favor del Ciruja), De la Riva repetirá solamente tres nombres: Cristian González y Marcos Martinich volverán a jugar juntos en la zaga central, mientras que Federico Jourdan estará en el mediocampo. El resto del equipo será nuevo, porque aunque Matías Ballini ya sabe lo que es vestir la camiseta Violeta (debutó en Primera en 2004, cuando apenas tenía 15 años), regresa al club después de 11 años (en 2007 se incorporó a las divisiones juveniles de Rosario Central). La excepción sería el juvenil Francisco Nouet, quien debutó el pasado semestre, cuando reunió 34 minutos en 5 partidos. "Pancho" se perfila para tener mayores oportunidades esta temporada y, en el último amistoso frente a Justo José de Urquiza, fue parte de la alineación titular. De hecho, ese puesto parecería ser la única duda que tendría De la Riva de cara al encuentro frente a UAI Urquiza: Nouet, David Gallardo y Martín Comachi se disputan un lugar como acompañante de ataque del entrerriano Marcelo Estigarribia, la apuesta de gol que hizo Villa Dálmine para esta temporada (el delantero llega con buenos antecedentes en sus dos últimas campañas en Defensores de Pronunciamiento, equipo del Torneo Federal A). En la otra punta de la formación estará Juan Ignacio Dobboletta (25 años), quien llegó a Campana después de un gran campeonato en Acassuso, en la Primera B Metropolitana y una destacada participación en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (jugó allí en la 2016/17). Quienes complementarán en la última línea a la zaga González-Martinich serán los laterales Nicolás Sansotre (24 años; ex Almagro, de probado rendimiento en el Tricolor) y Juan Ignacio Alvacete (27; sin tanto rodaje en sus últimas temporadas en Instituto de Córdoba y Santamarina de Tandil). Por delante de la defensa, los volantes de contención serán Matías Ballini (29) y Renzo Spinaci (25), quienes compartirán el centro del mediocampo. Ballini retorna al club que lo vio nacer luego de sus experiencias en Rosario Central, Colón y Atlético Tucumán y después de dos lesiones ligamentarias consecutivas que casi no le permitieron jugar en las últimas temporadas. En tanto, Spinaci también llega con experiencia en Primera División (con Sarmiento de Junín y Tigre) y asoma como un interesante complemento para Ballini en este "doble 5" que presentaría De la Riva. Los volantes ofensivos serán Federico Jourdan (27), quien tras ser suplente la pasada temporada, tendría ahora su oportunidad de arrancar como titular; y Emanuel "Mago" Molina (31), un enganche de muy buenos antecedentes en el fútbol colombiano y Atlético Tucumán, quien asumirá el rol de conductor de las ofensivas Violetas. Después, lo dicho: Estigarribia (23) será la referencia de ataque como centrodelantero, mientras que Nouet (20), Gallardo (21) o Comachi (26) podrían ser sus acompañantes. Los dos primeros le ofrecen a De la Riva la posibilidad de acoplarse al mediocampo por izquierda en el retroceso, lo que permitiría que Molina juegue más suelto; mientras que Comachi es un punta más tradicional, con mayor vocación a disputar el balón sobre los la última línea rival. Así, de no mediar sorpresas o inconvenientes, la probable formación de Villa Dálmine para el martes frente a UAI Urquiza sería: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Emanuel Molina; Gallardo, Nouet o Comachi y Marcelo Estigarribia.

FRANCISCO NOUET. EL JUVENIL FUE TITULAR EN EL AMISTOSO FRENTE A J.J. URQUIZA Y PODRÍA JUGAR DESDE EL ARRANQUE ANTE UAI URQUIZA POR COPA ARGENTINA.



Nacional B:

Villa Dálmine cierra su puesta a punto para su presentación por Copa Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: