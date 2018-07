Ya quedaron definidos los ocho equipos que mañana jugarán los Cuartos de Final en busca de un lugar en semifinales.

Complejo Popos está llevando adelante la 16ª edición de su tradicional Torneo de Fútbol 9 que se juega "entre semana", de noche y sin restricciones de edad (libre). Y miércoles y viernes pasado se disputaron los Octavos de Final, instancia a la que clasificaron los ocho mejores de cada una de las dos zonas de 12 equipos en que se dividió el certamen.

Los resultados de los Octavos de Final fueron los siguientes: El Clásico 4-2 Los Paraísos; Muertos FC 2-0 Kilmes FC; Taller El Peta 2-0 Los Pibes; Club de Amigos 1-0 Topografìa FC; Taller El Rápido 1-1 Gamuza FC (Taller El Rápido se impuso 3-2 en definición por penales); Corralón Don Isidoro 4-2 Katherine FC; Otra Pasión 1-1 Los Trincas FC (Otra Pasión se impuso 2-1 en penales); y Los del Capdepón 1-1 Bosch FC (Los del Capdepón se impusieron 4-3 en penales).

Con estos resultados, los Cuartos de Final, que se jugarán este lunes desde las 19 horas, quedaron de la siguiente manera: Taller El Rápido vs Otra Pasión; Muertos FC vs Los del Capdepón; Club de Amigos vs El Clásico FC; y Taller El Peta vs Corralón Don Isidoro.

PRÓXIMO TORNEO. A medida que va terminando una edición, ya se aproxima otra en Complejo Popos. Así, en agosto próximo estará comenzando un nuevo torneo: el cupo límite es de 24 equipos, quienes competirán por la moto que se lleva como premio el campeón. Los interesados en obtener más información sobre estos campeonatos puede comunicarse al teléfono (03489) 15-585041.