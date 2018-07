Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 15/jul/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 15/jul/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Mundial 2018:

Hoy se conocerá al nuevo campeón del mundo; Francia o Croacia Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Mundial 2018:

Hoy se conocerá al nuevo campeón del mundo; Francia o Croacia









Desde las 12.00 se enfrentarán en Moscú. Para los galos sería su segundo título, aunque el primero como visitante. En tanto, para los croatas es su primera final de la historia. Ayer, Bélgica se quedó con el tercer puesto al vencer a Inglaterra. La Copa del Mundo "Rusia 2018" llegará hoy a su fin con el partido que Francia y Croacia disputarán desde las 12.00 (hora argentina) en Moscú para definir al nuevo campeón. Para los galos sería su segundo título, aunque el primero fuera de casa después de la conquista en 1998. Así buscarán revancha de la final perdida en Alemania 2006 ante Italia. En la previa, el equipo dirigido por Didier Deschamps (campeón en 1998) surge como máximo favorito. Se ha mostrado muy sólido y, a diferencia de Croacia, no necesitó de ningún alargue para alcanzar la definición. Hugo Lloris ha demostrado reflejos en el arco; sus centrales son hombres de los mejores equipos del mundo (Varane juega en Real Madrid; y Umtiti en Barcelona); sus laterales (Hernandez y Pavard) cumplen y han sido determinantes, por ejemplo, en la victoria sobre Argentina; cuenta con una gran dupla en el centro del campo (Kante-Pogba); con la experiencia de Matuidi (31 años; Juventus) sobre la izquierda; y con mucho desequilibrio en talentos como el joven Mbappe (19 años) y Griezmann (figura del Atlético de Madrid de "Cholo" Simeone). Su punto más débil del campeonato ha sido la participación de su centrodelantero Olivier Giroud, quien no sólo no ha convertido en este Mundial, sino que además, no cuenta hasta el momento con remates que hayan ido al arco rival. El camino de Francia se inició en el Grupo C, donde venció a Australia 2-1 a Australia y 1-0 a Perú, para luego igualar sin tantos frente a Dinamarca en un partido inofensivo. En Octavos de Final superó 4-3 a Argentina después de dar vuelta un 1-2; en Cuartos de Final venció 2-0 a Uruguay; y en semifinales, 1-0 a Bélgica. Por su parte, Croacia es la revelación de esta Copa del Mundo. Si bien cuenta con jugadores de jerarquía, su camino hacia Rusia 2018 no lo presentaba en el grupo de candidatos. En las Eliminatorias quedó por detrás de Islandia y necesitó superar a Grecia en el repechaje para ganarse la clasificación. Su entrenador es Zlatko Dalic asumió el mando de la Selección en octubre de 2017, cuando la clasificación al Mundial peligraba si perdía frente a Ucrania en la última fecha de la Eliminatoria. Ganó 2-0 ese encuentro y luego superó a Grecia en el repechaje (4-1 y 0-0). Ya en Rusia, comenzó con un triunfo 2-0 sobre Nigeria; y luego superó 3-0 a Argentina, después de algunos días de convulsión interna por la decisión de Dalic de apartar del plantel a Nikola Kalinic, delantero del Milan. Finalmente, cerró el Grupo D con puntaje perfecto tras la victoria 2-1 sobre Islandia. En Octavos de Final, en una dramática definición, venció 3-2 en los penales a Dinamarca tras igualar 1-1 en los 120 minutos; en Cuartos de Final, en otro encuentro de muchos nervios (con goles en el suplementario), igualó 2-2 con Rusia y luego se impuso 4-3 en la tanda de penales; y en Semifinales frente a Inglaterra también jugó 120 minutos, aunque no necesitó patear desde los 12 pasos para conseguir su pase a la final: el gol de Mandzukic (2-1) en tiempo suplementario fue lapidario para los ingleses. Así, Croacia logró su mejor performance en un Mundial en su quinta participación, superando lo alcanzado en Francia 1998, cuando en su primera experiencia mundialista (declaró su Independencia en 1991) llegó a las semifinales con aquella generación liderada por jugadores de la talla de Davor Suker (actual Presidente de la Federación de Fútbol), Zvonimir Boban y Robert Prosinecki. Aquella selección croata fue eliminada de esa Copa del Mundo justamente por Francia (luego campeón). Hoy, esta camada liderada por los mediocampistas Luca Modric (Real Madrid) e Ivan Rakitic (Barcelona) y el delantero Mario Mandzukic (Juventus) buscará revancha. Y escribir la historia más grande del fútbol de su país.

GRIEZMANN Y MBAPPE. LAS MEJORES CARTAS OFENSIVAS DE FRANCIA.





LUKA MODRIC. EL CEREBRO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA. BÉLGICA ES DE BRONCE Bélgica se quedó ayer con el tercer puesto del Mundial Rusia-2018 al ganarle 2 a 0 a Inglaterra. De esta manera firmó su mejor presentación histórica en 13 participaciones en Copas del Mundo, superando lo realizado en México 1986, cuando perdió con Argentina en semifinales y luego con Francia en el partido por el bronce. Ayer en San Petersburgo, los Diablos Rojos se impusieron con goles de Thomas Meunier y Eden Hazard, a los 4 y 82 minutos respectivamente, y lograron su segunda victoria sobre Inglaterra en esta Copa (le habían ganado 1-0 en fase de grupos). Este encuentro por el tercer puesto tenía además el atractivo por la definición del título de máximo artillero del Mundial. Sin embargo, ni Harry Kane (6) ni Romero Lukaku (4) lograron marcar. Así, a menos que Griezmann o Mbappe (3 cada uno) conviertan hoy tres goles más, el galardón quedará para el inglés.

¿EL MEJOR? MERTENS Y DE BRUYNE ABRAZAN A EDEN HAZARD (10), CONSIDERADO POR MUCHOS COMO EL JUGADOR MÁS VALIOSO DE ESTA COPA DEL MUNDO. PITANA SERÁ EL ÁRBITRO La FIFA designó al misionero Néstor Pitana como árbitro de la final Francia-Croacia, que se disputará este domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú. Junto al referí argentino estarán como asistentes sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, mientras que el cuarto árbitro será el holandés Bjorn Kuipers y en el VAR estará su compatriota Erwin Zeinstra. Pitana, de 43 años, dirigirá su quinto partido en este Mundial: ya lo hizo en Rusia vs Arabia Saudita (partido inaugural de este Mundial), México vs Suecia, Croacia vs Dinamarca y Uruguay vs Portugal. Además, alcanzará los nueve partidos arbitrados en Copa del Mundo (ya estuvo en Brasil 2014) y se transformará en el segundo en dirigir más partidos detrás del uzbeko Ravshan Irmatov (11). A su vez, Pitana se convierte en el segundo árbitro en la historia en dirigir la apertura y la final de un Mundial, igualando a otro argentino, Horacio Elizondo, quien en Alemania 2006 arbitró el partido inaugural entre el local y Costa Rica y luego la final que Italia le ganó a Francia tras la recordada expulsión de Zinedine Zidane (cabezazo a Materazzi).

APERTURA Y CIERRE. EL ARGENTINO YA HABÍA DIRIGIDO EL PARTIDO INAUGURAL Y AHORA EL TOCARÁ TAMBIÉN LA FINAL. EMULA ASÍ LO HECHO POR HORACIO ELIZONDO EN 2006.

Mundial 2018:

Hoy se conocerá al nuevo campeón del mundo; Francia o Croacia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: