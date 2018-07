Rincón Tuerca

P U B L I C



TC REGIONAL: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de La Plata con sus dos clases por otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. INVERTIR: El grupo empresario está dispuesto a invertir 20 millones de dólares en el autódromo capitalino donde en el proyecto se habla de un shopping, un centro comercial, cines y restaurantes todo sobre los terrenos de la avenida Rocca y aseguraron que el kartódromo no será tocado como se dijo en su momento. IMAGENES: Aún se comenta en la oficina de agencia de autos del ex piloto Villaverde las imágenes de su ex acompañante Bataglia donde se lo ve en la fiesta de la virgen en Rio Luján con bandeja llena de asado y listo para comer el mismo con su familia. Quien se lo habrá pagado? Era las dudas de todos en el local mencionado. DAKAR: Quedó definitivamente confirmado que el Dakar 2018 se correrá solamente en Perú y casi seguro será el último en nuestras tierras sudamericanas dado que ya piensa en emigrar con destino a Asia. HABLAR: Tras la carrera en Olavarría por parte del Turismo 4000 Argentino los pilotos que la componen hablaron con los dirigentes de la categoría para poder modificar los horarios para correr dado que vienen de competencias con pisos y situaciones complicadas donde es mucho lo que están poniendo en juego a la hora de salir a pista. Que no cunda el pánico! CUARTO: Allí viene participando el zarateño Juan Carlos Bava que está cuarto en el campeonato con el Falcon que atienden en José C. Paz los hermanos Caggiano y la motorización de Matías Guillen. Donde ahora el T.4000 Argentino hará el resto del calendario en el autódromo de La Plata. CONFORME: Tras la última fecha de la categoría Kart Plus el preparador Mauro Santucho quedó muy conforme con la actuación de sus pilotos que sufrieron resultados dispares donde varios de ellos están peleando los diferentes campeonatos. EXTRAÑO: Dentro de unos años no será extraño que el TC se nutra en su calendario de veinte fechas algo que no puede concretar por estos tiempos pero los dirigentes de la Categoría no lo descarta. VOLVER: Desde la próxima fecha de la categoría Kart Plus se sumará Mariano Alvarez que vuelve a la alta competencia a la Clase B con la motorización de Marcelo Lopez y el asesoramiento de su padre Daniel. Lo tenían al narigón? SABIAS? Que los pilotos de nuestra zona que corrieron en la categoría Turismo Carretera fueron Enrique Sanguinetti, Darío Laccette, Julián Falivene, Luis Belloso, Javier Balzano, Sebastián Abella, Angel Tapia y Alberto Errecart. ARRANCAR: Finalmente el campeonato Argentino de Karting está arrancando en el kartódromo de Zárate luego del retraso que tuvo el inicio del mismo por cuestiones económicas entre otras cosas. Será el venidero 5 de agosto donde dará comienzo el certámen. Bienvenido! MANTENIMIENTO: Lejos de no dudar es el mejor kartódromo el de Zárate para arrancar este torneo de nivel nacional donde recorriendo el predio se puede ver el trabajo y el mantenimiento del mismo que marca como se lo cuida por parte de sus propietarios con una vasta experiencia en este tema de la escuela del automovilismo. REUNION: Días atrás se llevó adelante una reunión entre los dirigentes del club del primer automóvil argentino y autoridades municipales de cara a la próxima fiesta del automóvil donde ya se piensa en desarrollarse en otro predio que vendrá a reemplazar a las dos plazas utilizadas en los últimos encuentros. P.A.K.O.: La categoría llega al kartódromo de Zárate para llevar adelante otra fecha del campeonato con su habitual parque de máquinas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CALENDARIO: El presidente de la ACTC Hugo Mazzacane días atrás confirmó que el calendario para la próxima temporada constará de 16 competencias a pesar de los autódromos que hicieron su petitorio para que se presente la categoría mencionada en sus circuitos. ANUNCIAR: También Mazzacane anunció que la carrera de Rafaela será de un millón de pesos para el ganados como estaba establecido y que la misma competencia para el próximo año será de dos millones para quien obtenga la victoria. PELEAR: Luego de ganar la última carrera en La Plata en el Turismo Zonal Pista Daniel Vidal se puso a tiro de pelear el campeonato y el popular "Chino" ya habló con su equipo que encabeza Dante Tamburini para buscar esta linda posibilidad. REGIONAL: Esta especialidad del karting está desarrollando otro carrera del campeonato durante este fin de semana en el kartódromo de Ciudad Evita donde arrancan desde las 10 hs. DESAFIO: En reciente nota televisiva el motorista Daniel Berra declaró sobre la carrera que ganó en pista con el impulsor Ford que le entregó al "Pato" Silva que era un desafío para el poder armar un motor del ovalo dado que era una asignatura pendiente en sus trabajos para la categoría TC. ARMAR: En realidad Berra ya armó motores para Darío Laccette en su momento para el TC Pista donde también obtuvo buenos resultados pero le faltaba llegar a la "máxima" con el armado de un Ford y por estos días se disfruta lo bueno obtenido hasta este presente. ENTUSIASMADO: José Luis Pedrotta se muestra muy entusiasmado con la recuperación de la categoría Formula Uno mecánica nacional donde tiene armado quince autos que además poseen una riquísima historia y ya estuvo charlando para exponerlo en la próxima fiesta del automóvil. CAMBIAR: Siguiendo con la fiesta del automóvil se decidió cambiar de lugar para desarrollar la misma que deja las dos plazas del centro y se realizará en el predio ex Catema sdobre la Avenida Larrabure. Cambia todo cambia!! LLEGAR: Ante la imposibilidad de poder llegar en forma y terminó para lo que fue la última presentación de la categoría Alma se decidió en el equipo de Gastón Brown el representante de Lima trabajar ya apuntándole a la próxima carrera donde viene corriendo en la Clase Tres con la motorización de Diego Fangio con el Fiat Uno. SOÑAR: Como soñar no cuesta nada el piloto local cree que antes de fin de año volverá a la alta competencia con su karting. Casi casi terminado a la categoría Kart Plus donde ya hizo experiencia en su momento. Diego quiere volver. FESTEJAR: El pasado 5 de julio cumplió un año de vida el ex piloto Roberto Riesco que lo festejó con familiares y amigos donde el popular "Pingui" dejó entrever que sus ganas de correr nunca se fueron y el karting quizás en algún momento sea su cable a tierra. TERCERO: Ese fue el puesto que obtuvo Pablo Clerici en la última presentación en la Master A de la categoría Kart Plus donde el joven local sigue sumando puestos para el campeonato con el motor que le atiende Romero y el chasis a cargo de Guerra. Sin duda que "Mafaldita" está en un buen momento. HIJA: Alguna vez en nota televisiva a Mauro Santucho declaró que su hija no correrá en karting pero la realidad marca otro proceder porque a la encantadora niña ya se la ve con buzo y girando en el kartódromo de Zárate a su corta edad.. Estará probando los motores de su papá? AGUARDAR: Con la Cupé 46 guardada el zarateño Ivan Gonzalez aguarda algún encuentro para mostrar este joya mecánica Ford tras haber terminado la misma junto a su abuelo que concretaron un viejo sueño. PENSAR: Continuando con Ivan Gonzalez piensa en correr en la categoría TC Regional con su "Chevy" para tal emprendimiento y si bien ahora es flamante papá no descarta en algún momento volver a la alta competencia. MODELOS: Como sucede todos los meses ya ingresaron los nuevos modelos de motos eléctricas al mercado local donde en la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson ya está a disposición de quienes gustan de estas motos tan fácil de mantener a tan bajo costo con tanto rendimiento. PROGRAMA: Además de formar parte del programa televisivo "Motosport" el periodista Carlos Marino está llevando adelante el suyo "la nostalgia sobre Ruedas" . Todos los lunes por Canal 15 a las 21.30 hs con un repaso de la historia de nuestro automovilismo con la sapiencia de Don Carlos. TITULOS: German Pietranera además de estar peleando el campeonato en el Turismo 4000 Argentino donde armó un equipo totalmente nuevo va también por el título en la clase A del TC Bonaerense donde lleva muchos años corriendo en la categoría siendo uno de los referentes más importantes que tiene esta propuesta automovilística. CONTAR: En reciente nota televisiva el kartista Sergio Reginato contó de su trayectoria deportiva y aseguró que nunca corrió en autos con techos porque se necesitaba de otro equipo y de otra infraestructura para tal emprendimiento. Si el "Gringo" lo dice. TESITURA: El periodista Eduardo Rossi mantiene su tesitura que el automovilismo del ayer es muy superior al presente y ante todo se hacia en los talleres donde trabajaban los mismos pilotos y era hasta mas competitivo todo. Si "Pichino" lo comenta, palabra desde la experiencia del hombre de radio. No? ANUNCIAR II: Los dirigentes que rigen los destinos del Turismo Zonal Pista anunciaron que en el mes de noviembre estarán visitando el autódromo de Concepción del Uruguay lo que marcará que será la primera vez que la categoría correrá en circuito no perteneciente a la provincia de Buenos Aires. SPORT 1050: La categoría visita este fin de semana el autódromo capitalino con su habitual parque de autos donde desde las 12 hs arrancan con su espectáculo.

