El accidente se habría originado por una pérdida de gasoil. La unidad circulaba por la colectora sin pasajeros. No se registraron heridos. Una unidad de la empresa Chevallier derrapó de la colectora de Ruta 6, a metros de la rotonda de acceso a Zárate, y terminó dada vuelta sobre uno de sus lados. La imagen impactó a toda la comunidad a medida que se fue viralizando. Pero por fortuna, se trató de un colectivo sin pasajeros, por lo que no hubo que lamentar consecuencias mayores. Según trascendió, el accidente se habría provocado a raíz de una pérdida de gasoil del vehículo, que humedeció sus llantas y lo hizo perder la estabilidad en una zona de complicada maniobrabilidad. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Comando Patrulla de Zárate y Vial Zárate.

Ocurrió a metros de la rotonda de Zárate.





#Dato volcó un colectivo Chevallier en Ruta 6 en cercanía a la Rotonda de Zárate, derrame de gasoil en la calzada. No se registraron heridos, en el lugar Bomberos Voluntarios de Zárate y Comando Patrulla móvil zona 7 de Zárate. pic.twitter.com/unaSAbjZ47 — (@dantrila) 15 de julio de 2018

Volcó un micro de Chevallier a metros de la rotonda de Zárate

