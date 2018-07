La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/jul/2018 Alerta presupuestaria en la UTN Campana











DESDE 1975. Miguel Ángel Sosa es decano de la Facultad Regional Delta de la UTN desde 2009 y su actual mandato expira en 2021. Graduado de ingeniero en 1981, ingresó a la facultad como alumno en 1975, cuando todavía no tenía edificio propio y funcionaba en la Escuela 7 de Zárate. Antes de ser electo como decano hace 9 años, desempeñó los cargos de Ayudante, Profesor Titular Concursado, Secretario Académico, Secretario General, y Vicedecano. El decano de la Facultad Regional Delta asegura que la situación no tiene precedentes: la transferencia de recursos ya asignados para funcionamiento registra un atraso de unos 5 meses. Además, habló de las paritarias del personal docente y no docente. "Es de público conocimiento la grave realidad que atraviesa la Universidad Pública en general y la Universidad Tecnológica Nacional en particular ante la inédita deuda que el gobierno nacional mantiene con las mismas. Nuestra Facultad no es la excepción, por ello nuestro decano el Ing. Miguel Ángel Sosa, nos brinda datos y detalles de la situación en la que nos encontramos", dice el encabezado de presentación de una entrevista en video realizada por el área de comunicaciones de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En el video, difundido en las redes el viernes pasado, el decano cuyo nuevo mandato expira en 2021, señala "graves problemas presupuestarios" en la universidad pública en general, y en cuanto a la facultad que dirige, "se están recibiendo en tiempo y forma lo que corresponde a sueldos, pero el resto tiene un atraso considerable. Un atraso que no tiene antecedentes cercanos, y es de alrededor de 5 meses", dijo. Las declaraciones de Sosa están en línea con un reciente comunicado emitido por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional el pasado 29 de junio, en el que se expresa preocupación por la demora en la transferencia de fondos ya asignados y exhortando a las autoridades nacionales a resolver la difícil situación presupuestaria que atraviesa la casa de altos estudios, además de reclamar por la paritaria docente "inconclusa", y la reapertura de la paritaria "no docente". En ese sentido, Sosa detalló ante las cámaras del canal informativo de su facultad: "Nuestros docentes no están siendo convocados a la paritaria, que ha quedado inconclusa, y se ha fijado unilateralmente un 15% del cual sólo se ha recibido un 5. Los no docentes han recibido alrededor de un 20% en promedio, y también están reclamando la reapertura de su paritaria cuando la tendencia clara para el 2018 es una inflación del 30% o superior". Además, el decano explicó que en la Regional Delta de la UTN no sólo no están recibiendo las transferencias de recursos ya asignados, sino que dado el crecimiento en las tarifas de los servicios públicos, estos recursos resultan insuficientes. "Las Universidades Públicas argentinas no han merecido un tarifario diferenciado. Estamos afrontando estos increíbles y exagerados incrementos de tarifas, las cuales en nuestro presupuesto insumen entre el 75 y 80%. Aun cuando nuestro presupuesto se ajustara con la inflación, de ninguna manera alcanzaría para cubrir los gastos por tarifas. Estamos haciendo un esfuerzo por reducir costos, pero eso de ningún no alcanza", señaló Sosa.

“Estamos afrontando estos exagerados incrementos de tarifas, las cuales en nuestro presupuesto insumen entre el 75 y 80%", señaló Sosa. PARAN 48 HORAS EN AGOSTO La Federación de Docentes de las Universidades públicas (FEDUN) anunció un paro de 48 horas para el 6 y 7 de agosto, cuando se inicie el segundo cuatrimestre del año. La medida, alcanzará a la sede Campana de la Universidad Naciconal de Luján. "Es un hecho concreto que la situación salarial de los trabajadores docentes necesita una respuesta urgente. Esa respuesta no llega, y por eso las clases no van a arrancar en tiempo y forma", sostuvo el secretario General de FEDUN, Daniel Ricci. Consultadas al respecto, fuentes locales de FAGDUT, la asociación gremial que agrupa a los docentes de la UTN, comentaron: "Todavía no se resolvió nada, pero seguramente tomaremos una medida similar". El decano de la UTN Facultad Regional Delta: https://t.co/Kg8kA28LGl vía @YouTube — F.Regional Delta UTN (@utndelta) 13 de julio de 2018

Alerta presupuestaria en la UTN Campana

