La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/jul/2018 Defensor del Pueblo: cuál bloque impondrá su proyecto es la discusión







El modo de elección y las incompatibilidades estarían acordadas entre las bancadas oficialista y peronista. Sin embargo, ambas apostarían a que el Honorable Concejo Deliberante apruebe el texto de su autoría. Ayer hubo una reunión entre los diferentes bloques políticos que componen el Honorable Concejo Deliberante en la que, si bien no se llegó a un consenso definitivo sobre la creación de la figura del Defensor del Pueblo de Campana, quedó claro que solo los proyectos del peronismo y de Cambiemos tienen chances de ser votados este jueves. El de la UV Calixto Dellepiane, la tercera opción, parece haber quedado relegado. Este lunes, el presidente del bloque oficialista, Carlos Cazador -el integrante del HCD que más años lleva impulsando la instauración de la Defensoría Pública en la ciudad- señaló que su proyecto es mucho más similar al del PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador que al del vecinalismo, lo que tira a tierra la posibilidad de que la vía propuesta por Axel Cantlon sea la elegida por las bancadas mayoritarias, cada una reticente a votar el texto de la otra. "Yo soy claro en las incompatibilidades: no puede tener ni función pública ni actividad comercial profesional en el partido de Campana, excepto la docencia, ni cargos electivos, conducciones políticas, partidarias o sindicales. El proyecto de la UV no dice esto, y para mi es central", subrayó el concejal oficialista ante la consulta de LAD. En los últimos días de discusión, el peronismo se esforzó en pulir su proyecto a imagen de los deseos del abellismo. Sus autores aceptaron modificaciones en lo que hace al método de elección de los candidatos con la esperanza de verlo aprobado. Pero este gesto no sería suficiente para ganar los votos oficialistas: según le manifestó un integrante del PJ-UC a LAD, Cazador no quiere cederles la concreción de uno de sus reclamos históricos. "No vamos a tratar el proyecto de ellos: no aceptamos la moción de preferencia, siempre la votamos negativamente, por lo tanto, no vamos a acompañarlo", argumentó Cazador. La única alternativa razonable, explicó, es que los cambios consensuados se apliquen sobre el texto que lleva su firma y que obtendrá despacho de comisión el miércoles. De todas formas, todavía falta conocer cuál será la posición de la UV Calixto Dellepiane que, ante la consulta de este medio, aseguró estar "analizando las propuestas" y "no tener nada resuelto". Los tres votos que detenta bien podrían inclinar la balanza hacia el proyecto peronista -que se pondrá en consideración primero- o aprobar el oficialista. El segundo escenario le permitiría al Gobierno ganar la iniciativa en un tema que nunca le interesó y con el que se vio obligado a lidiar hace un mes, cuando el HCD autorizó el despacho automático del proyecto elaborado por el peronismo que "dormía" desde abril en la comisión de Legislación. También le otorgaría a Cazador la chance de usufructuar la victoria política como un anhelado triunfo personal. Sería una noche de festejos, aunque el Defensor de Pueblo prometa a futuro menos guiños que dolores de cabeza.



EL CONCEJO DELIBERANTE VUELVE A SESIONAR ESTE JUEVES.



Defensor del Pueblo: cuál bloque impondrá su proyecto es la discusión

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: