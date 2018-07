UNA COPA CON RESULTADOS ESQUIVOS Desde 2011 que Villa Dálmine no supera la primera fase La historia reciente del Violeta en Copa Argentina no le muestra grandes resultados. Sólo en la primera edición logró avanzar. Después fueron todas eliminaciones en primera fase e, incluso, no logró clasificar a la edición que se disputó en 2017. Sus participaciones previas son las siguientes: -2011/12: Su más recordada actuación, cuando todavía estaba en Primera C. Bajo el mando de Walter Nicolás Otta y tras derrotar a Deportivo Armenio y Platense (ambos equipos de la Primera B Metropolitana), enfrentó en Catamarca a San Lorenzo de Almagro, contra el que cayó 2-1 luego de empezar ganando con gol de Julio Navarro. -2012/03: Fue eliminado en primera ronda por Laferrere por penales. -2013/14: Perdió como visitante frente a Temperley en primera ronda. -2015: Fue eliminado por penales por Tristán Suárez en primera fase. -2016: Fue eliminado por penales por Patronato en primera fase. Juegan desde las 21.10 en cancha de Chacarita por los 32vos de Final. En caso de avanzar, el Violeta podría ser rival de River. La Copa Argentina le permitirá hoy a los simpatizantes de Villa Dálmine no sólo volver a ver en acción al equipo después de más de dos meses de aquella dolorosa eliminación sufrida en Tucumán frente a San Martín, sino también poder apreciar un adelanto de la nueva versión del conjunto que dirige Felipe De la Riva. Es que el entrenador, junto a la Comisión Directiva, no pudo llevar adelante el objetivo de mantener a la base del plantel anterior y debió encarar una profunda renovación de nombres. De hecho, de los once titulares que presentará esta noche el Violeta frente a UAI Urquiza en cancha de Chacarita, ocho son refuerzos que llegaron recientemente. Y ése será un atenuante, porque el equipo todavía está en plena pretemporada y en proceso de formación. Los tres amistosos disputados (frente a un Selectivo de Vélez Sarsfield, Midland y Justo José de Urquiza) responden más a este compromiso que a la etapa de preparación en la que se encuentran los jugadores. En cuanto a la alineación que presentará esta noche, De la Riva no variará respecto a los amistosos y la duda que mantenía en cuanto a la dupla de ataque ya está resuelta: Martín Comachi le ganó la pulseada a Francisco Nouet y David Gallardo y será el acompañante de Marcelo Estigarribia. Así, los once que a las 21.10 iniciarán el partido esta noche frente a UAI Urquiza serán: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Federico Jourdan; Martín Comachi y Marcelo Estigarribia. En caso de superar esta primera fase de esta Copa Argentina, el Violeta avanzará a los 16vos de Final, instancia en la que podría enfrentarse con River Plate. Es que el ganador de Villa Dálmine vs UAI Urquiza chocará luego con el vencedor del cruce entre el Millonario y Central Norte de Salta, encuentro que se jugará este domingo 22. EL RIVAL UAI Urquiza tuvo una gran temporada 2017/18 en la Primera B Metropolitana. Por momentos llegó a liderar el campeonato, aunque finalmente terminó en la octava posición. Así clasificó al Reducido y tras eliminar a Acassuso y Estudiantes de Caseros llegó a la final frente a Defensores de Belgrano. Y el ascenso se le escapó en tiempo adicionado, cuando el Dragón alcanzó el empate como local, forzando una definición por penales que le permitió pegar el salto a la Primera B Nacional. Sin embargo, para esta nueva temporada, perdió a muchos de sus habituales titulares, como Leandro Caballero, Federico Mazur, Sebastián Prieto, Maximiliano Ferreira, Lucas Pérez Godoy, Leonardo Landriel y Enzo Díaz, entre otros. Por ello, debió salir a buscar refuerzos y confirmó las incorporaciones de los defensores Ramiro Ríos (ex Vélez), Rodrigo Chao (ex Acassuso y Tigre), Francisco Di Fulvio (ex Villa San Carlos) Enzo Baglivo y César Borda (ex Talleres de Remedios de Escalada); de los volantes Franco Aragón (ex Ferro Carril Oeste) y Joan Gaona (ex Talleres RE); y los delanteros Julián Vivas (ex Los Andes) y Manuel López (ex Colegiales). En cuanto a la preparación, el equipo dirigido por Cristian Aldirico disputó un solo amistoso: fue frente a Independiente de Avellaneda, contra el que perdió 4-0 y 3-0 en cada uno de los dos tiempos de 50 minutos en los que se dividió ese ensayo.

DE LA RIVA DEBIÓ REARMAR EL PLANTEL: OCHO DE LOS ONCE TITULARES DE ESTA NOCHE SON REFUERZOS.





DE PUNTA. MARTÍN COMACHI COMPARTIRÁ ATAQUE CON MARCELO ESTIGARRIBIA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 7: Jugaron 6 partidos, con 3 triunfos para Villa Dálmine, 1 para la UAI y 2 empates. Villa Dálmine marcó 8 goles, mientras que UAI Urquiza convirtió 7. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 3 veces, con una victoria para cada equipo y un empate. Villa Dálmine convirtió 3 goles, en tanto que la UAI señaló 4. COMO LOCAL UAI URQUIZA: Jugaron 3 partidos, con 2 victorias de Villa Dálmine (5 goles) y un empate sin goles. UAI Urquiza no ganó (3 goles). APOSTILLAS: Villa Dálmine lleva 5 encuentros sin perder frente a la UAI Urquiza con 3 triunfos y 2 empates. GOLEADORES VILLA DALMINE (8): José Manuel Cáspary (2), Leandro Serapio (1), Diego Bertollo (1), Renso Pérez (1), Diego Grecco (1), Damián Salvatierra (1) y Facundo Gómez (1). GOLEADORES UAI URQUIZA (7): Gustavo Romero (2), Jorge Coria (2), Mariano Romero (1), Federico Quintana (1) y Cristian Fernández (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO Fue el sábado 1º de Marzo de 2014, por la 26º fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14: UAI URQUIZA 1 - VILLA DALMINE 2 UAI URQUIZA (1): Matías Cano; Juan Pablo Presentado, Gastón Silva, Cristian González, Darío Duete; Maximiliano Ferreira, Marcelo González, Leonardo Céliz, Isaac Suárez; Cristian Fernández, Sergio Rodriguez. DT: Cristian Aldirico. SUPLENTES: Ignacio Pietrobono, Sergio Ibáñez, Jorge Coria, Eloy Colombano, Javier Monzón, Ezequiel Vidal y Sergio Valenti. VILLA DÁLMINE (2): Agustín Gómez; Juan Ferreira, Facundo Gómez, Juan Celaya, Gustavo Mbombaj; Horacio Falcón, Dalmiro Gaeto; Raúl Pérez; Víctor Gómez, Damián Salvatierra y Nazareno Solís. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Franco Buscaglia, Diego Grecco, Jonathan Figueira, Lucas Ferreiro, Juan Manuel Ferreyra y Nicolás Parodi. GOLES: PT 32m Cristian Fernández (U) y 42m Damián Salvatierra -penal- (VD). ST 6m Facundo Gómez (VD). CAMBIOS: PT Ferreyra por Salvatierra (VD). ST Colombano por Presentado (U); Monzón por C. Fernández (U); Grecco por Raúl Pérez (VD), Figueira por Solis (VD) y Valenti por M. González (U). CANCHA: UAI Urquiza. ÁRBITRO: Eduardo Gutiérrez. #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Por los 32avos de final de la Copa Argentina enfrentamos a @clubuaiurquiza en la cancha de Chacarita y vos no podés faltar. ¡Que placer verte otra vez!#TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/44FMLc6ah9 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de julio de 2018

Villa Dálmine se mide esta noche frente a UAI Urquiza por la primera ronda

