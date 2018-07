La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/jul/2018 Piden por el mantenimiento de San Felipe







"Esta gestión cree que con asfaltar solo algunas cuadras alcanza; al barrio le hace falta un mantenimiento integral" señaló el concejal Marco Colella. "Si bien celebramos la realización de obras para llegar con servicios indispensables como son las cloacas, vemos que esta obra se encuentra paralizada" sostuvo el concejal Marco Colella (FR-PJI) y agregó "no se ve un avance real; la realidad de los vecinos, de todos los días, es que les cuesta llegar a su casa". Colella, quien recorrió el barrio de San Felipe y se comunicó con sus vecinos, expresó además: "Si bien hay calles que se asfaltaron el resto del barrio sigue en condiciones de abandono, con pérdidas de agua, baches, pozos, falta de limpieza de zanjas". "Actualmente las obras se encuentran demoradas y no sabemos nosotros si se van a concluir o no" afirmó el edil del bloque FR-PJ al tiempo que continuó diciendo: "lo que si sería bueno es que cuando terminen parte de estos tramos de obra lo hagan al 100%, porque los sectores donde se realizaron obras quedaron imposibles de circular para los vecinos generando malestar y dificultades para acceder a sus viviendas los días de lluvia". Finalmente, Colella expresó: "Reiteramos y presentamos varios proyectos para hacer una reparación en las calles del barrio que se encuentran en peor estado, y pedimos mantenimiento de zanjas y la limpieza general de ese sector de la ciudad".

“La realidad de los vecinos, de todos los días, es que les cuesta llegar a su casa", dijo Colella luego de recorrer San Felipe.



