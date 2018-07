Comienzan este sábado nuevas capacitaciones para organizaciones civiles

Buscarán brindar conocimientos de gestión y administración para que las entidades no gubernamentales puedan llevar adelante su desarrollo de una manera efectiva. Los dictará el Instituto Superior Armonía en alianza con el Municipio. Este sábado comienza una nueva edición de la capacitación para organizaciones de la sociedad civil que dictará el Instituto Superior Armonía en alianza con el Municipio. Auspiciado por la empresa Axion Energy, este espacio de formación no arancelado tiene como objetivo brindar conocimientos de gestión y administración para que las entidades no gubernamentales puedan llevar adelante su desarrollo de una manera efectiva. Bajo el título "Gestión y Sustentabilidad de las Organizaciones Sociales", el curso está dirigido a profesionales y voluntarios que integran una organización civil o planifiquen, participen o colaboren en una ONG. "En 2017 este ciclo de capacitaciones fue un éxito. Por eso, en esta nueva edición se decidió redoblar la apuesta, contar con más oradores y extender la convocatoria", comentó el subsecretario de Desarrollo Territorial del Municipio, Javier Contreras. "Este curso busca otorgarle herramientas y conocimientos a quienes integran organizaciones civiles. Pero, además, a aquellos vecinos que estén interesados en el tema o quieran involucrarse con una ONG, capacitarse y prepararse", agregó el funcionario. Y destacó el valor que tiene la articulación entre el Municipio y las instituciones educativas como, en este caso, el Colegio Armonía. La directora General de la Unidad Académica Armonía, Nora Taret, detalló que "este tipo de iniciativas está orientada a todo tipo de organizaciones desde la sociedad de fomento, los comedores de barrio, las personas que con voluntariados y todas aquellas instituciones que trabajan para cubrir las necesidades de la comunidad". Taret destacó el nivel de los disertantes de trayectoria nacional e internacional y mencionó que las temáticas que se abordan en esta nueva edición fueron pautadas con quienes asistieron el año anterior. "Nos comprometimos a trabajar en la sustentabilidad, la elaboración de proyectos y sobre todo la evaluación de los mismos. Estos temas serán el eje de este año", agregó. A su turno, el director de Entidades de Bien Público, Pablo Mosqueira, destacó que "las capacitaciones son sumamente importantes", pero además subrayó que "a partir de este tipo de propuestas es necesario también realizar un seguimiento de cada una de los proyectos que los vecinos propongan". "Estamos muy contentos de poder acompañar esta iniciativa que busca actualizar conocimientos y convertirse en un punto de encuentro e intercambio de experiencias", completó. El cronograma constará de un total de 6 encuentros que se dictarán los días sábados, de 9.30 a 13.30, abordando diversos temas. Entre ellos: sustentabilidad, elaboración de proyectos sociales, programación y evaluación, comunicación y marketing. "Los interesados podrán asesorarse o inscribirse comunicándose telefónicamente al (03489) 447354 o personalmente en Vicente López 730", cerró Taret.

EN CONFERENCIA DE PRENSA, RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN DIERON DETALLES DE LA PROPUESTA.



Comienzan este sábado nuevas capacitaciones para organizaciones civiles

