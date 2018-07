Sólo ganó Gregorio Zanini, en single intermedia. Las restantes tres embarcaciones finalizaron segundas. Náutico Zárate, una vez más, fue la institución más ganadora de la regata y se aleja en la cima del campeonato anual por equipos. Este fin de semana se corrió la quinta regata oficial de remo del calendario 2018 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (A.A.R.A.). Fue la segunda del año en la pista del Club Náutico Villa Constitución, Santa Fe. Los resultados obtenidos por el equipo oficial del Campana Boat Club fueron dispares y el balance se acerca más a ser negativo que positivo. Los resultados y performances más rescatables fueron las llevadas a cabo por Gregorio Zanini en single intermedia, que fue el único remero celeste en colgarse una medalla dorada en la jornada; y el segundo puesto de Lionel Erba, en una superpoblada prueba de singles categoría junior. -Zanini, de 18 años, corrió su segunda regata sobre 2.000 metros en su carrera deportiva. Fue un mano a mano contra Patricio Romero, del Rowing Club Argentino, en la que el campanense no tuvo dificultades para quedarse con la victoria. El futuro de Zanini es promisorio, no sólo por su impactante condición anatómica y física, sino por la velocidad de su progreso. -Erba, el más pequeño del equipo con sólo 17 años, aunque ya con una regata internacional en su haber, compitió en skiff junior, una prueba que requirió de eliminatorias y repechajes debido a la gran cantidad de inscriptos: ocho en total, con el campeón vigente de la categoría entre ellos, Peter Dickson del Buenos Aires Rowing Club. "Jimmy" finalizó segundo el sábado, en la eliminatoria en la cual sólo clasificaba directo a la final el ganador, que fue Dickson. Por esto tuvo que correr repechaje, apenas un par de horas después, el cual ganó sin inconvenientes accediendo a la final del domingo. En la regata por las medallas, el campanense finalizó segundo detrás de Dickson y se quedó con la de plata. Sin embargo, en la previa se podía esperar algo más de los rendimientos del cuatro sin senior masculino peso completo, y de Joel Romero en single sub-23. -El cuatro remos largos celeste, tripulado por Joel Alejandro Romero [stroke], Rubén Geuna [3], Josué Viera Veneziani [2], y Lionel Erba [bow] corrió mano a mano contra el bote del Club Náutico Zárate, integrado por Lautaro Barrios [stroke], Agustín Silvestro [3], Franco Calvo [2], y Elías Pirez [bow] (cuatro remeros de la selección nacional) y no logró llevar adelante una actuación tan satisfactoria como la lograda en la última regata corrida en Tigre en cuádruple par de remos cortos. Fue la segunda regata tras 17 años de inactividad "oficial" para Viera Veneziani. -Joel Romero finalizó segundo en single sub-23, una prueba que tuvo cinco botes en cancha. Nada mal si se toma esto de forma descontextualizada. Pero es una llamada de atención, porque Romero en general siempre ha sido más que el ganador de la prueba, Federico Pacheco del Club de Regatas Rosario, y porque la distancia entre ellos fue demasiado grande. Detrás de ellos quedaron Francisco Schoo (Buenos Aires Rowing Club), Abraham Rodríguez (Club Náutico Zárate), y Joaquín Riveros (Club San Fernando). La competencia tuvo como máximo ganador al Club Náutico Zárate, una constante en el remo nacional desde hace varios años. La próxima y sexta regata oficial se correrá el fin de semana del 22 y 23 de septiembre en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, que será sede de competencias por segunda vez en el año.



GREGORIO ZANINI. CON 18 AÑOS DISPUTÓ SU SEGUNDA REGATA SOBRE 2.000 METROS. Y GANÓ LA PRUEBA.



Remo:

Dispares resultados del Boat Club en la regata oficial de Villa Constitución

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: