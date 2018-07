P U B L I C



Le ganó 1-0 en Junín con gol del "Polaco" Sánchez. Ayer también pasó San Lorenzo. Ayer, en el reinicio de los 32vos de Final de la Copa Argentina, Luján (de la Primera C) venció 1-0 a Agropecuario de Carlos Casares (B Nacional) con gol de Gastón Sánchez (ex Villa Dálmine), en una jugada que se inició con un gran pase de Juan Cruz Vera Borda (otro ex Villa Dálmine) a Lucas Chambi. Ahora, el Lujanero enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes (LP) y Central Córdoba de Rosario. Ayer, además, San Lorenzo de Almagro le ganó 1-0 a Racing de Córdoba en cancha de Arsenal de Sarandí con tanto de Paulo Díaz. En tanto, además de Villa Dálmine vs UAI Urquiza, hoy también se medirán Vélez Sarsfield vs Central Córdoba de Santiago del Estero.



Luján sorprendió a Agropecuario

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: